Борис Александров придумал вкусные сырки и пытался помочь импотентам. Он умер от ковида, который отрицал

Создатель бренда «Б. Ю. Александров» и президент «Ростагроэкспорта» Борис Александров скончался от COVID-19. Он был не только предпринимателем, но и ученым, который ставил необычные опыты. Во времена СССР он отсидел в тюрьме, а несколько лет назад переехал в Латвию, где открыл центр для похудения.

Тюрьма

В феврале 2020 года Борис Александров дал интервью Forbes. Он рассказал о том, как начал строить свой бизнес, а также отметил, что во времена Советского Союза несколько лет провел в тюрьме.

В конце 1960-х будущий предприниматель учился на врача в Первом Московском медицинском институте, поэтому ему было нетрудно узнать и запомнить рецепт водки и технологию ее производства. Эти знания пригодились ему в начале 1980-х — к тому времени Александров окончил институт и 10 лет проработал в Сахалинском морском пароходстве.

Его выписали из Москвы, поэтому Александров не мог устроиться на работу. Он пытался подрабатывать грузчиком на заводе «Карат», но вскоре бросил эту идею и вспомнил рецепт водки.

«В принципе, для врача сделать спирт, выгнать спирт, очистить его так, как нужно, не составляет никакого труда. А водка была дефицитом, я делал в день два ящика, это были хорошие деньги», — рассказал он.

Александров отметил, что попал в тюрьму в 1983 году. Бизнес по производству водки приносил стабильный доход, и предприниматель решил рассказать об этом товарищу. Его собеседник не стал хранить секрет, а сразу сдал предпринимателя правоохранителям. В результате Александрову дали пять лет — он рассказал, что два года провел под следствием, и еще один — на зоне.

Сырки «Б. Ю. Александров»

После освобождения Александров начал зарабатывать куплей-продажей товаров — в основном он торговал коврами из Китая и книгами. Затем он начал закупать конфеты на фабрике «Ударница» и продавать их в розницу на рынке. А через некоторое время предпринимателю пришла в голову идея начать торговать молочными продуктами, которые он начал скупать на Тульском молочном комбинате. Людям больше всего нравилась творожная масса: Александров изготавливал ее по ГОСТу и не жалел изюма.

«И мы тогда организовали первый цех. И стали выпускать глазированные сырки. С тех пор мы заняли лидирующее положение на рынке сырков. И никому его не отдавали», — процитировал его слова РБК.

Помощь мужчинам

Однако Борис Александров известен не только личным брендом творожных сырков. Последние несколько лет он проводил различные научные исследования, направленные на то, чтобы помочь мужчинам побороть эректильную дисфункцию. В интервью Forbes он рассказал, что после 40 лет многие мужчины становятся импотентами — именно этим нарушением работы организма характеризуется переходный возраст от 40 до 60 лет.

Александров отметил, что за три года исследователи смогли научиться вызывать эрекцию электрическим путем. Для этого они ставили электроды на нервы, которые отвечают за кровенаполнение полового члена и его эрекцию. По словам предпринимателя, идея пришла благодаря кардиостимулятору, который ему установили еще 12 лет назад.

«Это такая батарейка, от нее идут провода, и они идут к сердечной мышце, что позволяет ей сокращаться с необходимой частотой. Так возникла идея: почему бы эту систему не перенести на полметра ниже? Перенесли, сделали опыты на обезьянах. Все получилось, у нас уже есть обезьяны, которые больше года ходят с этим прибором. Сейчас мы получили разрешение делать эксперименты на людях», — отметил он.

Александров рассказал, что эксперименты будут проводить на пациентах, у которых удалили простату. Из-за этой операции повреждаются нервы, которые отвечают за эрекцию. Он отметил, что разработанная технология скоро станет законной и пойдет в массы, потому что опыты уже доказали ее эффективность. Из экспериментальной группы в 50 человек у 85% эрекция восстановилась на 100%.

«У оставшихся 15% эрекции нет, потому что произошли уже органические повреждения. Но у тех, кто не имеет органических повреждений, мы можем полностью восстанавливать эректильную функцию», — подчеркнул он.

Центр для похудения

В начале 2010-х Александрову диагностировали рак лимфатических узлов. Чтобы победить это заболевание, он отправился в Германию, однако не мог долго находиться там, не покидая страну, — виза действовала всего 90 дней. В результате он купил в Латвии квартиру и получил вид на жительство.

С болезнью Александров справился, однако решил не уезжать. Вскоре он открыл там центр для похудения — для этого он купил 180 гектаров земли и 400 гектаров леса.

«Изначально мы себя декларировали как центр похудения. И это действительно у нас происходит. А потом вдруг оказалось, что приезжает много худых людей. На вопрос: „Зачем вы приезжаете?“ они отвечают: „Здесь такая природа, такая изоляция от городских стрессов, что мы сюда приезжаем, чтобы восстановиться и зарядиться энергией“. Оказалось, что сейчас одна из причин снижения работоспособности — это уменьшение количества энергии, которая есть в человеке, из-за постоянного напряжения», — подчеркнул он.

Отношение к коронавирусу и смерть

В своем февральском интервью Александров рассказал, что не верит в серьезность коронавирусной инфекции. Он назвал ее «полной ерундой», которую придумал Китай, чтобы заработать.

«Новые вирусы возникают каждый день. Это всегда было, начиная с испанки, которая была, по-моему, в 1919 году. Тогда погибли, по разным данным, от 20 миллионов до 50 миллионов человек. Но погибли почему? От осложнений. Сейчас эти осложнения все лечатся антибиотиками. От этого коронавируса погибает меньше народа, чем от автомобильных катастроф», — заявил он.

Неизвестно, изменил ли Александров свое мнение, однако 7 ноября у него диагностировали COVID-19. Спустя две недели его госпитализировали в тяжелом состоянии, с 23 ноября он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако врачи не смогли спасти предпринимателя — он скончался в ночь на 30 ноября.