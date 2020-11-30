Умер основатель бренда «Б. Ю. Александров». Он делал не только сырки, но и необычные опыты

Александрова не стало в ночь на понедельник. Коронавирусную инфекцию он подхватил в ноябре.

Положительный тест на СОVID-19, написал Telegram-канал Mash, бизнесмену пришел 7 ноября. Спустя две недели — 23 ноября — Александрова положили в больницу в тяжелом состоянии.

Предприниматель находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Все это время врачи боролись за его жизнь, но помочь так и не смогли.

Борис Александров основал компанию «Ростагроэкспорт» и несколько брендов, среди которых известные сырки «Б. Ю. Александров». Трижды лауреат премии «Предприниматель года» за 2004, 2006, 2007 годы.

Александров окончил Первый Московский мединститут, 20 лет работал терапевтом, ставил необычные опыты. Например, искал новый метод по борьбе с эректильной дисфункцией у мужчин с помощью электричества, для чего проводил эксперименты на макаках. Исследование он назвал успешным.