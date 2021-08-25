Банки сообщили о сложностях в блокировке переводов в пользу онлайн-казино. Борьба с игровыми площадками в интернете идет более 10 лет. Несмотря на все сложности, специалисты считают ее успешной.

Российские банки столкнулись со трудностями в борьбе против игорного бизнеса. Они хотят получить доступ к реестру доменных имен Роскомнадзора для выявления нелегальных онлайн-казино. Пока что банки проверяли сайты вручную.

Проверять сайты в реестре Роскомнадзора банки не могли, поскольку такое право есть только у операторов связи. Есть и другая проблема — определить организацию по ее доменному имени непросто. Онлайн-казино также в любой момент может поменять свой домен и адрес сайта.

Ограничения на онлайн-казино

В России уже давно началась полноценная борьба с нелегальными казино, и об этом свидетельствует ряд законов против игорного бизнеса в интернете. Проведение азартных игр онлайн запретили еще в 2006 году, но только с 2014-го онлайн-казино стали заносить в реестр запрещенных сайтов, написал РБК.

С 2017 года власти обсуждали запрет денежных переводов россиян в адрес организаторов онлайн-казино. Компании и предприниматели, которым россияне переводили деньги для участия в азартных играх, заносились в черный список Федеральной налоговой службы.

В этом году одобрили закон, по которому разрешена внесудебная блокировка сайтов, осуществляющих переводы денег в онлайн-казино и нелегальные лотереи. Он предусматривал включение организаторов нелегальных лотерей и онлайн-казино в число тех, кому запрещены переводы денег. Решение о блокировке принимала Федеральная налоговая служба, которая после этого направила данные в Банк России, если произошел перевод средств тем, кто находился в перечне.

По закону также должен быть создан реестр зарубежных банков и лиц, переводящих деньги в пользу запрещенных организаторов азартных игр.

Успешна ли борьба?

Несмотря на то, что борьбу с игровыми сайтами начали вести давно, специалисты позитивно оценили меры против онлайн-казино. Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян рассказал «360», что настоящий прорыв в борьбе против онлайн-казино начал наблюдаться в конце прошлого года, когда Центральный банк и Федеральная налоговая служба начали совместно блокировать платежи в пользу казино. Эксперт также напомнил об успешности поправок к закону, которые приняли в июле этого года.

На основе того опыта, что был за последний год собран ФНС и ЦБ по блокировке, появился закон. Новых инструментов в борьбе станет несколько больше Карен Казарян.

Тем не менее без сложностей в этой борьбе не обойтись. Онлайн-казино зачастую находятся на зарубежных хостах. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков напомнил, что игровые площадки находятся вне российской юрисдикции.

«Даже если Роскомнадзор заблокирует их, всегда есть возможность обойти это по VPN. Поэтому бороться с казино трудно, если только это не блокировка транзакций со стороны банка в направление какого-либо юрлица», — отметил эксперт.

В целом казино в интернете опасны для пользователей по нескольким причинам. Денис Кусков отметил, что далеко не все казино добросовестные и зачастую на сайты игровых площадок заходят люди, не достигшие совершеннолетия и тратящие деньги своих родителей.

«Мне кажется, необходима более строгая ответственность владельцев подобного казино», — добавил Кусков.

Однако далеко не все согласны с таким жестким подходом к онлайн-казино. Российский ученый-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов уверен, что нужно пойти по примеру Белоруссии и смягчить законодательство в сторону получения дополнительных доходов от казино.

«У нас есть „Лига Ставок“, куда приходишь и официально ставишь деньги на матч. Это легально, но нужно стационарно прийти и оформиться. Мне представляется, что можно сделать это мобильно со своей идентификацией, чтобы это было легально. Но для этого надо изменить законодательство», — заключил специалист.

Соответственно, после легализации люди будут платить налог с выигрыша.