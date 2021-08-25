Банки столкнулись с проблемами из-за блокировки переводов в пользу онлайн-казино

При исполнении закона, принятого для пресечения переводов в пользу нелегальных онлайн-казино, у российских банков возникли проблемы. Об этом в письме вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву написал Национальный совет финансового рынка (НСФР), сообщил РБК.

Совет уточнил, что кредитные организации не могут автоматически проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу и вынуждены это делать в ручном режиме. Ассоциация банков России согласилась, что тоже испытывала подобные сложности.

«Поправки предполагают два механизма для борьбы с онлайн-казино. Первый — не допускать им открытия счетов. Если же онлайн-казино уже имеет счет в банке, то банк должен отказывать онлайн-казино в проведении операций в пользу их клиентов», — рассказал изданию партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.

Он уточнил, что переводы от игроков-физлиц в адрес казино уже могут отмечаться банками как подозрительные. Поэтому юрист считает, что жалобы банков звучат убедительно.