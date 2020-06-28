«Симпсоны» меняют голоса, сериалы теряют эпизоды. Борьба с расизмом привела к цензуре массовой культуры

Массовые протесты против расизма в США и движение Black Lives Matter привели не только к беспорядкам и актам вандализма. Начался пересмотр массовой культуры. Из сериалов убирают неполиткорректные серии, цветных героев мультсериала «Симпсоны» начнут озвучивать актеры одной с ними расы, в YouTube началась «чистка» блогеров за шутки десятилетней давности.

Новые голоса старых героев

Создатели американского мультсериала «Симпсоны» решили отказаться от белых актеров, которые озвучивают персонажей «небелой» расы. Речь идет прежде всего о Хэнке Азарии, чьим голосом говорил владелец магазина Апу — эмигрант из Индии.

Сам актер ранее заявлял, что готов отказаться от этой роли, так как хейтеры постоянно припоминали ему фильм «Проблемы с Апу». Это комедийное мокьюментари снял комик Гари Кондаболу. В картине автор под видом исследователя общался с эмигрантами из Южной Азии, которые перебрались в США, и интересовался, как влияет на них персонаж мультипликационного сериала.

Сам Азария заявил, что решение о его уходе из «Симпсонов» он принял вместе с шоураннерами после критики его актерской игры. Многим не понравилось, что Апу говорит по-английски с ярко выраженным индийским акцентом. С января он больше не принимает участия в дубляже.

Накануне похожие заявления сделали и другие актеры дубляжа. Майк Генри на протяжении 20 лет озвучивал афроамериканца Кливленда Брауна, одного из героев сериала «Гриффины». Сейчас его герой получил собственный проект. На своей странице в Twitter Генри написал, что любит своего персонажа, но актеры должны озвучивать тех, кто с ними одного цвета кожи.

«Для меня было честью играть Кливленда в „Гриффинах“ в течение 20 лет. Я люблю этого персонажа, но озвучивать цветных персонажей должны люди их цвета кожи. Поэтому я оставляю эту роль».

Отказалась от озвучивания девочки-мулатки Молли из «Центрального парка» актриса Кристен Белл.

«Выбор белой актрисы на роль персонажа смешанной расы искажает те особенности характера и черты, которые свойственны представителям межрасовых браков и чернокожей части населения Америки», — заявила она.

Между тем Апу станет говорить голосом Майкла Ричардсона, который ранее озвучивал всех чернокожих героев в «Симпсонах».

На изменения в культовом мультсериале отреагировали на юмористическом сайте «Агентство Панорама». Авторы опубликовали афишу нового сериала об американской семье.

Недоступные серии

Но не только мультипликационные сериалы попали под новую цензурную гильотину. Серии художественных многосерийных фильмов стали просто изымать.

Стриминговый сервис Hulu удалил три эпизода комедийного сериала «Клиника», в которых белые персонажи изображали чернокожих людей. Такое явление называется blackface и считается одним из проявлений расизма. С просьбой удалить неудобные серии к Hulu обратился создатель ситкома Билл Лоуренс.

Создатель и исполнительница главной роли ситкома «Студия 30» Тина Фей обратилась к стриминговым платформам с просьбой убрать из открытого доступа эпизоды, где есть blackface.

«Я считаю, что эти эпизоды с участием актеров, меняющих расу, лучше всего убрать от зрителей. Я прошу прощения за боль, которую они вызвали. В дальнейшем ни один любящий комедии ребенок не должен наткнуться на это безобразие», — заявила Тина Фей.

За две недели до этого Netflix удалил третий эпизод комедийного шоу Боба Оденкерка и Дэвида Кросса, снятого в 2015 году, за то, что один из исполнителей появился в образе афроамериканца.

Уход Дженны Марблс

Одна из самых популярных YouTube-блогеров, Дженна Марблс, опубликовала официальное заявление о своем уходе. Она объяснила, что сегодня ее начали критиковать за старые видео и обвинять в расизме. Она принесла извинения всем, кого обидела, и объявила, что новых роликов она больше выпускать не будет.

В своем обращении она отметила, что многие свои видео с неоднозначным содержанием она перевела в приватный режим. В частности, речь идет о пародии 2011 года на исполнительницу Ники Минаж. Для создания образа Дженна использовала автозагар, за что тут же получила обвинения в blackface.

«Все, что важно: люди были обижены, это причиняло им боль, и за это мне просто невероятно жаль. Это ненормально», — заявила блогер и подчеркнула, что намерена пока прекратить выкладывать новые видео. При этом она не исключила, что вообще прекратит заниматься каналом.

На ее уход отреагировали пользователи русскоязычного сегмента Twitter. Среди мнений были те, что активисты в борьбе с расизмом перешли черту.

Источник фото: Twitter.com

Для одной из пользовательниц это стало еще одним худшим событием 2020 года.

Источник фото: Twitter.com

YouTube без Дженны Марблс потерял всякий смысл.

Источник фото: Twitter.com

Появились и агрессивные защитники, которые решили защитить блогера от нападок.

Источник фото: Twitter.com

Нашлись и те, кто увидел абсурдность в обвинениях блогера.