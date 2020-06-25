Из «Клиники» решили удалить серии, оскорбляющие темнокожих

Онлайн-кинотеатр Hulu решил убрать из своей коллекции несколько эпизодов сериала «Клиники», которые содержат blackface — карикатуру на образ чернокожего человека. Просьба поступила от продюсера шоу Билла Лоуренса и телевизионной компании ABC Studios.

Как написало издание Variety, меры коснулись седьмой серии третьего сезона, а также четвертой и 17-й серий пятого сезона. В них присутствует момент, когда главный герой Джон Дориан в исполнении Зака Браффа пришел на вечеринку, закрасив лицо черной краской.

До этого с некоторых стриминговых сервисов были убраны эпизоды сериала «Студия 30». Его оздательница Тина Фэй в письме к организаторам кинотеатров предложила «подчистить» моменты с blackface.

Скандалы с этим видом карикатуры случались и раньше. В прошлом году на этом попался премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которому пришлось извиниться за фотографию 20-летней давности. На ней он запечатлен в образе Аладдина с темным гримом на лице.