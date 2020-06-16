Виктория Боня назвала алкоголиками россиян, получающих МРОТ. Кому на самом деле нужен зарплатный минимум?

Во время разговора со своими подписчиками в Instagram Виктория Боня заявила, что повышение МРОТ, предусмотренное Конституцией, не нужно россиянам. По ее мнению, вместо повышения минимального размера оплаты труда, которое поможет только «алкоголикам» и «нищебродам», государство должно больше помогать бизнесу. «360» рассказывает, почему блогер не права и зачем на самом деле нужен зарплатный минимум.

Телеведущая и блогерша Виктория Боня уверена, что из-за поправок к Конституции «алкаши» и «нищеброды» станут получать больше денег от государства, так как в главном законе страны собираются утвердить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли, у которых бизнес встал на два месяца», — сказала она.

Боня добавила, что государство, по ее мнению, не должно регулировать зарплатные минимумы, потому что люди, получающие по пять-семь тысяч рублей за свой труд якобы ни к чему не стремятся и стремиться не будут.

«Почему государство решает, какая оплата должна быть у криворуких алкоголиков? Если твоя работа стоит десятку, то и получай десятку, а так мы платим деньги всяким алкашам и наркоманам», — сказала она.

При этом ведущая уточнила, что говорит не про всех. Однако она уверена, что люди, получающие МРОТ, а также социальные пособия, например на детей, непременно спускают деньги на алкоголь и наркотики, «а потом ничего не делают».

«Я работаю, зарабатываю деньги честным трудом, плачу налоги, и они пойдут куда-то там в Усть-Херуйск на повышение зарплаты», — заявила Боня.

Что такое МРОТ?

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов уверен, что такие высказывания блогерши продиктованы полным отсутствием знаний в области политэкономии и экономики в целом.

Он рассказал «360», что МРОТ — это минимальный параметр, который государство обязано устанавливать для того, чтобы бизнес не нарушал прав человека в области оплаты труда. По словам эксперта, любой бизнесмен стремится к снижению расходов и извлечению прибыли, поэтому и нужен МРОТ.

Любое снижение расходов — будь то на закупку оборудования или на выплату заработной платы — это его нормальное поведение. И если бы государство не устанавливало какие-то пределы, то бизнес бы стремился к тому, чтобы заработная плата была ниже этого минимального размера оплаты труда Александр Сафонов профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук.

Он также отметил, что МРОТ — это не пособие, а минимальный допустимый размер заработной платы. «Это значит, что человек зарабатывает деньги, а не просит их у государства», — сказал Сафонов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов добавил к этому, что сегодня МРОТ является атавизмом и зарплат, соответствующих этому показателю, в стране быть не должно. Сейчас, по его словам, заработные платы могут равняться минимальному размеру оплаты труда преимущественно тогда, когда речь идет о подработках, неполном рабочем дне или неквалифицированном труде.

В основном же МРОТ, по словам Милонова, используется для расчета размеров социальных пособий.

«МРОТ — это не та сумма, в размере которой государство согласно дать зарплату, это некая минимальная планка, которая позволяет человеку выжить», — отметил депутат.

Он также добавил, что позиция Бони вызывает недоумение и возмущение. Сегодня государство активно помогает бизнесу, поэтому волноваться не о чем.

«Государство огромные предпринимает усилия и будет предпринимать, мало того, будет пересматривать эффективность мер поддержки предпринимательства и бизнеса. Потому что это те, кто платит налоги, кто дает работу людям, в общем, те, кто заставляет мир крутиться», — заключил Милонов.

Зачем нужен МРОТ?

Как объяснил «360» Александр Сафонов, МРОТ, кроме всего прочего, дает государству возможность контролировать, например, страховые отчисления на сотрудников.

«Если бы не было МРОТ, не было бы возможности контролировать эти поступления от малого бизнеса, который выплачивает деньги в фонд обязательного медицинского страхования, и вообще финансировать медицину было бы не из чего», — отметил он.

Сафонов добавил, что минимальный размер оплаты труда существует во всех странах, чем более развитая страна, тем выше должен быть МРОТ.

«Если мы не регулируем МРОТ, то в экономике начинает формироваться отрицательный мотив не использовать высокотехнологичное оборудование, потому что если труд дешевый, то зачем копошиться и что-то изобретать», — объяснил он.

МРОТ также нацелен на то, чтобы работающие люди не просили у государства пособия, а могли жить на зарплату. Таким образом, МРОТ формирует экономическую самостоятельность граждан и создает основу для устойчивой экономики.