Виктория Боня назвала алкоголиками и нищебродами россиян, получающих МРОТ

«Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли, у которых бизнес встал на два месяца», — заявила теледива.

По ее мнению, люди, которые получали по пять-семь тысяч, и так никуда не стремились, а им начали платить еще больше.

«Почему государство решает, какая оплата должна быть у криворуких алкоголиков? Если твоя работа стоит „десятку“, то и получай „десятку“, а так мы платим деньги всяким алкашам и наркоманам. И ведь это наши с вами налоги, мои налоги», — рассказала Боня, уточнив, правда, при этом, что она не говорит «про всех».

Виктория Боня не в первый раз делает скандальные заявления в сети Instagram. Так, она заявляла о конспирологической теории происхождения коронавируса и о том, что вышки 5G влияют на здоровье и ослабляют иммунитет. Позже телеведущая рассказала, что в Голливуде существует огромная секта актеров-сатанистов.