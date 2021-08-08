Трансгендеры, террористы и любители вязания. Олимпиада в Токио оказалась богата на необычных спортсменов

Многие утверждали, что в этом году к Олимпийским играм будет приковано меньше внимания. Но они ошибались. С каждым новым скандалом соревнования все больше становятся похожи на фрик-шоу. Среди атлетов оказались террористы, трансгендеры и другие обсуждаемые личности.

Трансгендеры на Играх

Впервые в истории Олимпиады трансгендеру удалось завоевать золотую медаль. Чемпионкой стала футболистка сборной Канады Ребекка Куинн. В финале канадки встречались с соперницами из Швеции.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. По одному мячу удалось забить канадке Джесси Флеминг и шведке Стине Блакстениус. Во время дополнительных таймов никто из спортсменов не забил, а в серии послематчевых пенальти точнее оказалась команда Канады. В итоге игра завершилась со счетом 3:2.

Ребекка Куинн объявила себя мужчиной-трансгендером в 2020 году. Она попросила обращаться к себе во множественном числе и называть просто Куинн. При этом спортсменка не делала ничего со своим телом. В связи с этим на Олимпийские игры она поехала в составе женской сборной.

А вот полноценный трансгендер Лорел Хаббард провалилась на играх. Бывший мужчина не смог взять ни один вес при поднятии штанги.

Спортсмен-террорист

Иранец Джавад Форуги стал причиной скандала после получения золотой медали в стрельбе из пневматического пистолета. Спортсмен не только выиграл, но и установил олимпийский рекорд. Он получил 224,8 балла, обойдя вьетнамца Хоанг Суан Виня.

Выяснилось, что Форуги является членом Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Эту организацию считают террористической в США, Израиле, Саудовской Аравии и Бахрейне. Правозащитная организация United for Navid призвала лишить спортсмена медали и провести расследование.

«Выдать золотую медаль члену террористической организации — оскорбление для других спортсменов и темное пятно [на репутации] МОК. United for Navid призывает МОК немедленно провести расследование и до его завершения приостановить награждение медалью», — заявила организация.

Победа Форуги вызвала негодование и среди спортсменов. Но в Международном олимпийском комитете подчеркнули, что соблюдающие правила спортсмены имеют право выступать на Играх. Это касается и военнослужащих, чьи звания и должности не могут быть препятствием для участия в Олимпиаде.

Интерсекс-атлетка

Намибийская бегунья Кристин Мбома взяла серебро в спринте на Играх. Спортсменке удалось пробежать 200 метров за 21,81 секунды. Такой результат стал новым молодежным мировым рекордом.

Девушка принесла своей стране олимпийскую медаль, которой не было уже много лет. Но вместо поздравлений она столкнулась с жесткой критикой. Успех Мбомы объяснили генетической особенностью, а именно интерсексом. Это значит, что у девушки мужской набор хромосом и высокий уровень тестостерона.

Несмотря на призывы пересмотреть итоги забега, МОК назвал результаты справедливыми. Мбому просто не допустят до забегов на более длинные дистанции. В таких соревнованиях у интерсекс-людей могут быть преимущества.

Вяжущий пловец

Британский прыгун в воду с трамплина Том Дейли завоевал на Олимпиаде золотую медаль, но прославился далеко не этим. Спортсмена засняли на трибунах во время женских соревнований. Во время просмотра Дейли вязал свитер для своей собаки. Снимок облетел все соцсети и собрал кучу восторженных комментариев.

«О, это? Просто олимпийский чемпион Том Дейли вяжет на трибунах за просмотром прыжков в воду», — подписали кадр в официальном аккаунте Олимпиады в Twitter.

Вязание на трибуне оказалось не одноразовой акцией, а страстью пловца. Спортсмен завел даже отдельную страницу в Instagram, где показывает свои вязаные изделия. На Дейли подписаны более миллиона пользователей.

Лесбиянка в маске

Американская толкательница ядра Рэйвен Сандерс решила не снимать респиратор даже во время выступлений. На квалификационном турнире она появилась перед публикой в очках и маске с изображением улыбки Джокера. Свой внешний вид спортсменка объяснила любовью к комиксам.

Для финала Сандерс выбрала маску с изображением Халка. Ей удалось завоевать серебряную медаль, а на церемонии награждения девушка скрестила руки над головой в виде икса. Так она решила показать перекресток, на котором сходятся все угнетенные люди.

«Я чернокожая женщина, я гомосексуалист и говорю об осведомленности в вопросах психического здоровья. Часто имею дело с депрессией и посттравматическим синдромом, поэтому лично для меня я соответствую этому перекрестку», — сказала она. Цитату привел NBC Spirts.

Олимпийский комитет США поддержал перформанс Сандерс, заявив, что спортсменка своим жестом не нарушила никаких правил.