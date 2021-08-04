Африканская бегунья с мужским набором хромосом выиграла медаль на ОИ. Из-за ее успеха могут изменить правила

Серебро в спринте ОИ взяла намибийская бегунья Кристин Мбома, поставившая новый молодежный мировой рекорд. Спортсмены взбунтовались: успех девушки приписали ее генетической особенности — мужскому набору хромосом и очень высокому тестостерону. Такие интерсекс-люди уже заставляли пересматривать правила соревнований, но пока МОК считает, что все справедливо.

Спринтерша из Намибии Кристин Мбома стала национальной героиней — она принесла первую за много лет олимпийскую медаль своей стране. Девушка пробежала 200 метров всего за 21,81 секунды, установив новый молодежный мировой рекорд, и взяла серебро, уступив только Элейн Томпсон с Ямайки, передает РБК.

Однако такой успех объяснили не изматывающими тренировками и сверхчеловеческими усилиями, а особенностью организма. Кристин Мбома оказалась интерсексом.

Кто такие интерсексы?

Интерсекс — это человек с признаками обоих полов. Таких людей на Земле, по словам врача-эндокринолога Алексея Калинчева, столько же, сколько рыжих или альбиносов — порядка 2%.

«Если человека ничего не беспокоит и он не обращается к андрологам, гинекологам-эндокринологам, генетикам, то так всю жизнь и проживет, не подозревая о своей особенности», — уверен Калинчев.

Заведующий лабораторией молекулярной генетики наследственных заболеваний Петр Сломинский объяснил, что человек становится интерсексом из-за того, что при развитии плода кусочек Y-хромосомы попадает на другую, женскую хромосому. В результате в организме вырабатывается больше мужских гормонов, в том числе и тестостерона.

«Это гормональный конфликт, который сильно зависит от того, сколько Y-хромосомы попало в геном: если маленький фрагмент, это минимальное воздействие, а если большая часть Y-хромосомы попадет на изначально женский геном, проблемы будут более выражены», — объяснил Сломинский.

У интерсекс-людей могут неполноценно развиться половые органы, проявляться нарушения менструальной функции, бесплодие и многое другое. Причем, как объяснила «360» руководитель медицинского центра персонализированной медицины Надежда Соловьева, вариантов таких интерсекс-людей может быть очень много.

«Например, женщины с мужским набором хромосом, люди с гормональными сбоями, когда гормональный профиль не соответствует хромосомному полу или биологическому, или люди, которых раньше называли гермафродитами, когда присутствуют и мужские, и женские половые признаки», — сказала Соловьева.

Справедливость против толерантности

Несколько лет назад Международная ассоциация легкоатлетических федераций уже сталкивалась с подобной ситуацией. После фурора южноафриканской спортсменки Кастер Семени на Олимпийский играх 2016 года организация провела расследование. В 2009-м она с большим отрывом выиграла чемпионат мира по легкой атлетике, а в 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро взяла золото на дистанции 800 метров.

У нее обнаружилась та же аномалия, что и у Кристин Мбомы: чрезвычайно высокий для женщины уровень тестостерона при нарушении развития половых органов. Спортивная ассоциация запретила женщинам с такими особенностями участвовать в забегах на 400, 800 и 1500 метров. Допускать таких интерсекс-спортсменок согласились только при условии, что до соревнований они будут снижать уровень содержания тестостерона в организме.

Однако сейчас, когда многие спортсмены выступили с критикой сложившейся ситуации и призвали пересмотреть итоги забега, Международный олимпийский комитет остался к ним глух. В ведомстве заявили, что результат считают справедливым, а на более длинные дистанции, где преимущества интерсекс-людей уже известны, спортсменку не допустят.

«Это справедливые соревнования. Да, нами выработаны указания, но именно международные федерации вырабатывают правила по каждому виду и дисциплине отдельно», — передает ТАСС слова представителя МОК Марка Адамса.

Алексей Калинчев отметил, что, по его мнению, вопрос справедливости участия интерсексов в спортивных соревнованиях наравне с обычными девушками не так прост, ведь они отличаются как минимум в области концентрации половых гормонов и развития вторичных половых признаков.

«Неправильно их всех под одну гребенку грести. Лично я вижу пока только одно практическое решение: запрещать таким людям соревноваться наравне со всеми, потому как их генетические аномалии дают им неконкурентное преимущество, сравнимое с допингом», — уверен он.

Петр Сломинский согласился с таким вердиктом, подчеркнув, что если в организме интерсекс-девушки изначально выделяется больше тестостерона, то и развитие скелета, и мышечной системы идет по мужскому типу. Если вдобавок к этому профессионально заниматься спортом, преимущество будет ощутимо. Но пока вводить отдельную категорию для таких людей, по общему мнению, вряд ли кто-то будет, так как подобных спортсменов мало.