Серьезная безработица России не грозит. Но сокращения будут

Осенью уровень безработицы в России может возрасти, но останется под контролем. Сейчас она составляет рекордно низкие 3,9%. По мнению экономистов, пока что нет предпосылок для роста числа незанятых россиян. Но не исключено, что под сокращения попадут курьеры и сотрудники сферы логистики.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что осенью безработица в России отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9%. По его словам, драматизировать не стоит, поскольку ситуация под контролем.

«У нас действительно она второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий есть рост неполной занятости. Это те индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть», — рассказал Решетников на совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.

Источник фото: freepik

Он заявил, что предприятия в России стараются максимально поддерживать трудовые коллективы. Например, запускать режимы работы, которые позволяют сохранить занятость. Кроме того, государство активно поддерживает бизнес, пострадавший от ограничений.

Без явной безработицы

По мнению заместителя заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, доктора экономических наук Александра Щербакова, серьезных предпосылок для роста безработицы пока что нет. Они могли бы стать основательными, если бы в России наблюдали активный уход иностранных предпринимателей с рынка. Пока что он носит плавный характер.

«В ряде случаев уход только декларативный. Они во многом остаются, сохраняют рабочие места, сохраняют оплату труда. Другие причины, чтобы повысилась безработица, трудно уловить», — рассказал экономист.

Источник фото: freepik

Другую оценку дала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. По ее словам, можно говорить о скрытой безработице. К тому же лето — это сезон отпусков. Точные данные о состоянии занятости на рынке труда можно будет получить только осенью, считает она.

«Наступит осень — и мы увидим, как исход иностранных компаний скажется на безработице. Сейчас есть люди, которые освободились после ухода западных брендов, и пока они еще не выходили на рынок. Осенью специалисты по подбору персонала будут стараться трудоустроить работников. Таких людей где-то десятки тысяч, и пока что они отдыхают», — заявила специалист.

Лоикова также добавила, что в этом году компании менее активны — они заняли выжидательную позицию, боятся делать каких-то резкие движения и не нанимают персонал.

Сокращений не будет

По мнению Щербакова, лишиться своих рабочих мест могут курьеры, доставляющие товары, а также сотрудники сферы логистики.

«Не думаю, что это будет носить травматичный характер. Я не вижу предпосылок для резких сокращений. Возможно, что упадет доля тех, кто работает удаленно», — рассказал экономист.

Лоикова отметила, что сейчас в крупных компаниях происходят так называемые «конфиденциальные замены». Это ситуации, когда собственники и акционеры просят заменить топ-менеджеров, которые не справляются с работой.

Рыночная экономика не может существовать без безработицы, но задача государства — контролировать ее. По словам Щербакова, достичь небольших показателей по безработице удалось благодаря минимальным увольнениям. Тем не менее, с другой стороны, сотрудники не так часто лишаются работы из-за небольших зарплат.