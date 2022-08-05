Безработица в России достигла рекордно низких значений — 3,9%. Осенью она увеличится, но останется под контролем, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он выступил на совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. Максим Решетников напомнил, что второй месяц подряд безработица в России держится на уровне 3,9%.

«Осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит, она контролируема», — сказал министр.

Максим Решетников признал, что в некоторых отраслях и на предприятиях чаще переходят на неполную занятость. Работодатели стараются таким способом сохранить штат.

В июне после заседания совета директоров глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила, что рынок труда стабилизировался и безработица установилась на исторически низком уровне. Она предупредила, что вместе со структурной перестройкой экономики работники станут охотнее менять отрасли и компании.