    24 марта 2020, 22:00

    Родители в трусах, рыдания от скуки и мировые запасы туалетной бумаги. Лучшие мемы о коронавирусе

    Борис Ломакин

    Нельзя все время читать только удручающие новости о коронавирусе, поэтому пользователи Сети решили скрасить свой карантин щепоткой юмора. Люди то ли от безысходности, то ли в панике клепают мемы. Мы собирали самые забавные.
    Родители в трусах, рыдания от скуки и мировые запасы туалетной бумаги. Лучшие мемы о коронавирусе

    Юмор действительно помогает скрасить даже самые грустные новости и повседневные проблемы. У студентов их стало чуть меньше, потому что не приходится ездить в университеты из-за карантина. Однако учащимся все равно приходится получать знания, но уже из дома.

    В неофициальной группе МГУ пошутили на тему классической школьной темы о якобы забытой домашней работе. Ведь теперь все обучение идет онлайн.

    Студент: я забыл домашнюю работу дома

    Учитель: *сидит с лицом, показанном на экране*

    К насущной теме о страхе перед повышением цен на продукты. Примерно так можно представить картину, когда паникующие люди бегут за едой в ближайший супермаркет на фоне новостей о коронавирусе.

    Родители в трусах, рыдания от скуки и мировые запасы туалетной бумаги. Лучшие мемы о коронавирусе | Изображение 1

    А после закупки всего вышеперечисленного выглядят вот так:

    Гречка и медицинские маски — самые ходовые товары в период пандемии. Если уж вы тоже приобрели гречку в огромном количестве, то почитайте рецепты, как из нее сделать шедевральное блюдо.

    А ведь в магазине можно познакомиться со своей половинкой. Только поцелуи с ней, скорее всего, будут выглядеть примерно так. Если же вы боитесь подойти к девушке (или молодому человеку) на улице, то есть альтернативный способ. Ловите два мемного лайфхака в одном.

    Человеческие желания меняются чуть ли не каждый день. И теперь люди, которые сидели дома по семейным обстоятельствам, рабочим, личным или любым другим, уже могут поменять свои принципы. Ведь когда можно официально сидеть дома из-за карантина, делать это почему-то не хочется.

    Зато теперь у многих несметные запасы туалетной бумаги.

    В США номер службы спасения «911», а в России, кажется, можно позвонить «02».

    Родители в трусах, рыдания от скуки и мировые запасы туалетной бумаги. Лучшие мемы о коронавирусе | Изображение 2
    Источник фото: Reddit

    Я, когда вижу соседа выходящего на секунду на улицу второй раз за день

    А вы когда-нибудь задумывались, как бы коронавирус носил штаны? И мы нет, а этот пользователь Reddit задумался.

    Родители в трусах, рыдания от скуки и мировые запасы туалетной бумаги. Лучшие мемы о коронавирусе | Изображение 3
    Источник фото: Reddit