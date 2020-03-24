Родители в трусах, рыдания от скуки и мировые запасы туалетной бумаги. Лучшие мемы о коронавирусе

Нельзя все время читать только удручающие новости о коронавирусе, поэтому пользователи Сети решили скрасить свой карантин щепоткой юмора. Люди то ли от безысходности, то ли в панике клепают мемы. Мы собирали самые забавные.

Юмор действительно помогает скрасить даже самые грустные новости и повседневные проблемы. У студентов их стало чуть меньше, потому что не приходится ездить в университеты из-за карантина. Однако учащимся все равно приходится получать знания, но уже из дома.

В неофициальной группе МГУ пошутили на тему классической школьной темы о якобы забытой домашней работе. Ведь теперь все обучение идет онлайн.

Студент: я забыл домашнюю работу дома

Учитель: *сидит с лицом, показанном на экране*

К насущной теме о страхе перед повышением цен на продукты. Примерно так можно представить картину, когда паникующие люди бегут за едой в ближайший супермаркет на фоне новостей о коронавирусе.

А после закупки всего вышеперечисленного выглядят вот так:

Гречка и медицинские маски — самые ходовые товары в период пандемии. Если уж вы тоже приобрели гречку в огромном количестве, то почитайте рецепты, как из нее сделать шедевральное блюдо.

А ведь в магазине можно познакомиться со своей половинкой. Только поцелуи с ней, скорее всего, будут выглядеть примерно так. Если же вы боитесь подойти к девушке (или молодому человеку) на улице, то есть альтернативный способ. Ловите два мемного лайфхака в одном.

Человеческие желания меняются чуть ли не каждый день. И теперь люди, которые сидели дома по семейным обстоятельствам, рабочим, личным или любым другим, уже могут поменять свои принципы. Ведь когда можно официально сидеть дома из-за карантина, делать это почему-то не хочется.

Зато теперь у многих несметные запасы туалетной бумаги.

В США номер службы спасения «911», а в России, кажется, можно позвонить «02».

Источник фото: Reddit

Я, когда вижу соседа выходящего на секунду на улицу второй раз за день

А вы когда-нибудь задумывались, как бы коронавирус носил штаны? И мы нет, а этот пользователь Reddit задумался.