Родители в трусах, рыдания от скуки и мировые запасы туалетной бумаги. Лучшие мемы о коронавирусе
Юмор действительно помогает скрасить даже самые грустные новости и повседневные проблемы. У студентов их стало чуть меньше, потому что не приходится ездить в университеты из-за карантина. Однако учащимся все равно приходится получать знания, но уже из дома.
В неофициальной группе МГУ пошутили на тему классической школьной темы о якобы забытой домашней работе. Ведь теперь все обучение идет онлайн.
Студент: я забыл домашнюю работу дома
Учитель: *сидит с лицом, показанном на экране*
К насущной теме о страхе перед повышением цен на продукты. Примерно так можно представить картину, когда паникующие люди бегут за едой в ближайший супермаркет на фоне новостей о коронавирусе.
А после закупки всего вышеперечисленного выглядят вот так:
Гречка и медицинские маски — самые ходовые товары в период пандемии. Если уж вы тоже приобрели гречку в огромном количестве, то почитайте рецепты, как из нее сделать шедевральное блюдо.
А ведь в магазине можно познакомиться со своей половинкой. Только поцелуи с ней, скорее всего, будут выглядеть примерно так. Если же вы боитесь подойти к девушке (или молодому человеку) на улице, то есть альтернативный способ. Ловите два мемного лайфхака в одном.
Человеческие желания меняются чуть ли не каждый день. И теперь люди, которые сидели дома по семейным обстоятельствам, рабочим, личным или любым другим, уже могут поменять свои принципы. Ведь когда можно официально сидеть дома из-за карантина, делать это почему-то не хочется.
Зато теперь у многих несметные запасы туалетной бумаги.
В США номер службы спасения «911», а в России, кажется, можно позвонить «02».
Я, когда вижу соседа выходящего на секунду на улицу второй раз за день
А вы когда-нибудь задумывались, как бы коронавирус носил штаны? И мы нет, а этот пользователь Reddit задумался.