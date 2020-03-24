Из-за коронавируса на территории всей страны введен режим повышенной готовности. Людей просят избегать общественных мест, а многих уже отправили на карантин. Реакция россиян на эти события уже стала мемом — они массово скупают в супермаркетах туалетную бумагу и гречку. Оказалось, что из привычной нам крупы можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Каких именно — в материале «360».

Гречневая крупа считается самой полезной среди остальных. Об этом «360» рассказала главный специалист пресс-службы Роскачества Наталья Петроченкова. Она отметила, что гречка содержат правильные углеводы, а ее белки по аминокислотному составу считаются наиболее полноценными среди всех видов круп. Кроме того, в гречке много лецитина, поэтому она особенно полезна для поддержания здоровья ЖКТ и иммунитета.

«Минеральный состав гречки разнообразен и богат фосфором, калием, магнием и железом, которые участвуют в синтезе гемоглобина. Также она является источником витаминов и благотворно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительные системы», — отметила она.

Петроченкова рассказала, что из знакомой всем гречки можно приготовить множество разнообразных блюд. Она подчеркнула, что в нынешних условиях эта крупа является одним из наиболее распространенных и востребованных продуктов. Именно поэтому Роскачество подготовило несколько рецептов из гречки, чтобы разнообразить рацион россиян.

Гречку можно не только сварить — с помощью гречневой муки, кефира или йогурта без добавок, яйца, разрыхлителя, щепотки корицы и горсти любых орехов приготовить гречневые маффины. Также можно приготовить гречотто с грибами — это что-то типа ризотто, только из гречки. Понадобится гречневая крупа, шампиньоны, луковица, сливочное масло, белое вино, пармезан или другой сыр, куриный или грибной бульон, щепотка сушеного тимьяна, а также соль и перец Наталья Петроченкова.

Из этой крупы и овощей можно сделать салат — для этого потребуется 60 граммов гречневой крупы, зеленый горошек, помидоры, огурцы, пучок зелени, лимонный сок, оливковое масло, а также соль и перец.

Своим любимым рецептом с «360» поделилась и шеф повар, ресторатор, а также телеведущая Гаяне Бреиова. Она рассказала, как из крупы можно сделать суши.

Кроме того, гречка может превратиться в чипсы. Рецептом с «360» поделился шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

Он рассказал, что для этого гречку нужно сильно разварить, выложить в целлофановый пакет тонким слоем не толще 1-2 миллиметров и поместить в духовку. Там ее нужно высушивать при температуре в 50-60 градусов на протяжение 8-9 часов. После — обжарить в раскаленном растительном масле.

Еще один необычный рецепт, который назвал Крюков — конфеты из гречки. Чтобы приготовить их, нужно отварить крупу до полуготовности, а затем подсушить в духовке до хрустящего состояния. После этого в гречку добавить кардамон и немного корицы. Из полученной смеси сформировать шарики, а затем обмакнуть в растопленный белый или темный шоколад. Лакомство будет готово, как только глазурь застынет.

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев напомнил «360» еще один простой рецепт, который разнообразит блюда из гречки. Он рассказал о своем любимом блюде из этой крупы — его очень просто приготовить. Речь идет о гречке, обжаренной на растительном масле с небольшим количеством сахарного песка.