Без надзора после 18 лет тюрьмы. Как стало возможно убийство семьи из Хакасии

Федор Панов, признавшийся в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии, отсидел 18 лет за аналогичное преступление. Но по выходе из колонии на учет его не поставили и даже не сообщили местной полиции, что в их районе поселится такой человек. Теперь прокуратура завела уголовку против правоохранителей за халатность, повлекшую за собой несколько смертей. Но от других таких рецидивов дело россиян не убережет.

Смог повторить

За полгода до событий в Хакасии 36-летний Федор Панов освободился из тюрьмы, где провел последние 18 лет за двойное убийство. Однако, как сообщили в прокуратуре, должностные лица из отделения МВД по Ширинскому району, на чьей территории оказался преступник, не уведомили о его выходе полицию, не поставили его на учет, соответственно, никакого контроля и профилактической работы с ним не проводилось.

По правилам Панов должен был отправиться в Омск, где за ним бы наблюдали соответствующие органы на протяжении трех лет, но вместо этого он вернулся в родное село Джирим, где 18 лет назад убил женщину с дочерью. Но между освобождением и водворением на малую родину прошло пять месяцев — где их провел мужчина, неизвестно.

О его преступлении в селе знали и, по словам одних, очень боялись возвращения преступника. Больше того, Панов, по словам односельчан, неоднократно угрожал окружающим отрезать головы, вел себя агрессивно и неадекватно, говорил, что боится пить, так как у него «срывает голову», но все равно пил, а также заявлял, что у него шизофрения. После убийства пятерых человек Панов, утверждали местные жители, продолжил ломиться и в другие дома. Людей спасло только то, что они успели запереться внутри.

«Он просто бежал непонятно куда, мог забежать в любой дом. После этого его заметили односельчане — сбили на машине, скрутили, а потом отдали полиции», — рассказала свидетельница «Газете.ру», добавив, что уже при полицейских Панов продолжал угрожать окружающим расправой.

По словам других, местные жители помогали ему мебелью и вещами, потому что дом Панова был заброшен. Одна из сельчанок, Марина Хнычева, даже завела с уголовником роман — именно ее семья и стала жертвой нового убийства Панова.

После недолгих отношений женщина уехала в Абакан, где у нее был муж, а затем решила расстаться с Пановым по телефону, признавшись в измене. После этого он всю ночь пил, а затем, по версии следствия, устроил резню в доме возлюбленной — жестоко расправился с семьей из пяти человек: супругами, их 18-летним сыном, семилетней внучкой и братом-близнецом главы семейства.

Убийственная халатность

Сейчас по материалам прокурорской проверки заведено еще одно уголовное дело — против полицейских, которые должны были предотвратить случившееся. Их будут судить по статье о халатности, повлекшей смерть двух или более лиц, в том числе малолетнего. По данным прокуратуры, уже установлено, что ответственные лица не выполнили свои служебные обязанности.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов объяснил, что после освобождения преступника, отсидевшего по такой тяжелой статье, как двойное убийство, за ним должны были особенно пристально следить в Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ), а также в полиции.

Нужно было расследовать его местоположение, узнать, с кем он поддерживает контакты, с данными людьми провести беседы — все это было в силах Уголовно-исполнительной инспекции и участкового, за которым закреплен участок Максим Калинов.

«Раз в установленный период времени человек должен приходить отмечаться, его расспрашивают, как он живет и так далее. Участковый тоже обязан проводить профилактическую работу с лицами, которые освобождаются от отбывания наказания», — добавил Калинов, подчеркнув, что на практике в последние годы это делается все реже.

Пугающая тенденция

Адвокат убежден, что такие случаи за последние годы в России участились — 20 лет назад они, скорее, были единичными. И несмотря на то, что недавно освободившиеся находятся в группе риска, за ними часто не следят должным образом.

Действительно, по данным доклада Общероссийского гражданского форума и Комитета гражданских инициатив «Преступления и наказания: что делать с российскими тюрьмами?», 54% заключенных в тюрьмах уже были судимы ранее, а 36% — осуждены уже три раза или больше. Не исключено, что свою роль в такой распространенности рецидивов играет и недостаточная работа уполномоченных органов.

В 2020 году 40-летний житель Асбеста изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. Перед этим 19 лет он провел в тюрьме, отбывая наказание за убийство, кражу, разбой, грабеж и незаконный оборот наркотиков, сообщал портал е1.ru.

Изнасиловавший и убивший в 2004 году 16-летнего мальчика Сергей Пеминов освободился в 2020-м, а спустя почти год снова взялся за старое. По данным «Комсомольской правды», уже после освобождения, будучи на учете как совершивший особо тяжкое преступление, он изнасиловал и истязал как минимум двух несовершеннолетних мальчиков.

Портал «Новости Волгограда» передает, что в июне пьяный крымчанин, освободившийся из махачкалинской колонии, убил пенсионера. В Новосибирске, по информации «Московского комсомольца», недавно вышедший из тюрьмы мужчина женился на горожанке и в тот же день в пьяном угаре забил ее до смерти. Предыдущий срок ему также дали за убийство.

«Сейчас какие-то бытовые ссоры, преступления по типу того, что произошло в Хакасии, которых можно было бы избежать, я считаю, происходят по вине сотрудников полиции и УИИ, которые наплевательски и халатно относятся к своей работе», — заключил Максим Калинов.