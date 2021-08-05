Ложь об измене привела к кровавой бойне. Главное о жестоком убийстве семьи в Хакасии

Пятерых членов семьи Хнычевых нашли мертвыми в селе Джирим в Хакасии. В убийстве подозревают уголовника Федора Панова, которого местные боялись с момента его возвращения из тюрьмы. В прошлом он уже убил одну семью в этом же селе: женщину с дочерью. Но никто не подозревал, что через пару месяцев после освобождения он повторит кровавую бойню.

Трупы семьи Хнычевых были найдены в доме. Погибли муж с женой, их 18-летний сын и семилетняя внучка. В огороде был найден еще один труп — брата-близнеца главы семейства. После убийства, как рассказали жители села сайту kр.ru, Панов помылся в бане семьи.

Жертв могло быть больше. По данным РЕН ТВ, подозреваемый стучался и в другие дома. Его остановили местные жители. Шум подняли по всей деревне, все закрыли двери.

Как рассказала односельчанка Хнычевых изданию Mash Siberia, когда Панов бежал по переулку, один из местных жителей на машине сбил его. Потом рецидивиста скрутили и избили. Самосуд предотвратили полицейские, они задержали Панова. Другие жители позже признались «Известиям», что слышали крики, но не придали значения, думали, что обычная ссора.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии».

Также организована проверка в прокуратуре Хакасии, сообщили в ведомстве.

Кто такой Федор Панов

В убийстве семьи подозревают 36-летнего Федора Панова. После освобождения, по данным РЕН ТВ, он был направлен в Омск, где за ним должны были установить административный надзор в течение трех лет. Однако он вернулся к себе в село.

Первый срок ему дали за то, что в 2004 году он убил мать с дочерью в Джириме. Одну Панов зарезал, а вторую сжег в бане. Как рассказала соседка Хнычевых «Известиям», на суде он улыбался. Она добавила, что отец Панова тоже сидел в тюрьме, «ходил с ножами».

Освободился Панов в феврале этого года. Его дом был заброшен, поэтому местные помогли мебелью и вещами, сообщил Telegram-канал LifeShot.

Один из сельчан рассказал сайту kp.ru, что Панов был вспыльчивым, говорил, что у него шизофрения и он боится пить, так как у него срывает голову. Но пил.

Местные, зная его прошлое, боялись мужчину. Он периодически предупреждал, что может кому-нибудь отрезать голову.

Любовь к уголовнику

Страха к односельчанину не было только у 30-летней Марины. Именно ее семья стала жертвой убийцы. Отношения с Пановым, по данным LifeShot, у нее начались два месяца назад. Они встречались, вместе выпивали. При этом у Марины был муж в Абакане.

Летом женщина, как утверждают СМИ, уехала работать официанткой в Абакан. Отъезд Марины не закрыл двери Панова к Хнычевым. Он часто у них гостил. Накануне кровавой бойни Марина позвонила Панову, чтобы расстаться с ним, призналась в измене.

СМИ считают, что именно это стало мотивом убийства. Он якобы выпивал всю ночь алкоголь, а рано утром решил отомстить. Потом он пошел к другу, откуда позвонил Марине и во всем признался.

Женщина полицейским рассказала, что наврала про измену, у нее якобы никого не было.