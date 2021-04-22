Без человека лучше. Почему иногда стоит бросить зверя в беде

Из-за ситуации с белухами на Чукотке между учеными начался спор. Одни считают, что человек должен помочь животным, а другие верят, что это естественные процессы, в которые нельзя вмешиваться. Специалисты полагают, что перед вмешательством в дела животных нужно взвесить все за и против, ведь человек уже не раз вредил природе, исходя из благих намерений.

Вмешательство человека в природу даже в благих целях иногда, наоборот, наносит вред. На Чукотке 20 канадских белух оказались заперты во льдах, а ученые начали спорить по поводу спасения животных из плена. По словам специалистов, если расколоть лед, то погибнет потомство тюленей и кольчатая нерпа. У самих же белух есть шансы на спасение.

За благие намерения также раскритиковали съемочную группу «Би-би-си», которая вмешалась в естественный ход жизни дикой природы. Сотрудники телеканала вырыли борозду в снеге для того, чтобы помочь пингвинам выбраться из оврага. После этого в интернете люди начали спорить о том, должен ли человек вмешиваться в природные процессы, даже если они трагические.

Иногда человек подкармливает диких зверей и птиц, но совершенно не подозревает о том, какой вред он наносит животным. Ученые даже пришли к выводу, что обезьяны, которые получают пищу из рук людей, увеличиваются в размерах и чаще подвержены болезням.

Похожая ситуация обстоит и с птицами. Люди часто не могут удержаться и прикармливают зимой птиц хлебом. Орнитологи же считают, что такие добрые намерения приводят к проблемам со внутренними органами у пернатых.

Вмешиваться или нет

Споры о том, должен ли человек вмешиваться в дела животных, продолжаются между специалистами до сих пор. Заместитель директора Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук Вячеслав Рожнов объяснил, что действия человека на охраняемых территориях никаким образом не оправданы, чего нельзя сказать об охотничьих хозяйствах.

Волей-неволей происходит вмешательство человека в экосистему, и она становится управляемой. Но люди должны координировать ее в соответствии с естественными процессами Вячеслав Рожнов.

Главный эколог российской антарктической экспедиции Виктор Помелов считает, что любые, даже трагические, процессы в природе нормальны, если они происходят не по вине человека.

«В Антарктике, к слову, по протоколу запрещено вмешательство человека в естественные процессы», — добавил эколог.

Помелов также отметил, что любое вмешательство приводит к изменению окружающей среды. А для проведения масштабных мероприятий по спасению животных необходимо в первую очередь оценить последствия воздействия человека.

Вред благих намерений

Доктор биологических наук Вячеслав Рожнов напомнил, что зачастую уничтожение человеком волка приводит к тому, что размножается популяция диких копытных животных. Он объяснил, что из-за этого сами копытные наносят вред своему же благополучию, а экосистема страдает.

Помелов напомнил случай завоза в Австралию животных из европейских стран. Поскольку Австралия — это тот материк, где развивались особые экосистемы, то завезенные кошки и крысы начали конфликтовать с другими видами. По его словам, экосистема из-за этого пошла уже по другому направлению, а вернуть ее обратно не так просто.