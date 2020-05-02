Бен Ладена убили 9 лет назад. Но сомнения насчет его смерти возникают до сих пор

Девять лет назад, 2 мая, был убит самый разыскиваемый террорист в мире — Усама бен Ладен. На основателе и главе «Аль-Каиды» лежит ответственность за смертельные теракты по всему миру. Именно его винят в атаке на башни-близнецы в США. По официальной версии, бен Ладена ликвидировали, а тело сбросили в море, но в такую развязку поверили разве что сами спецслужбы.

Усама бен Ладен родился 10 марта 1957 года в Эр-Рияде. Он отучился в светской школе и поступил в университет. Как в 2018 году рассказывала его мать Алия Ганем, бен Ладену нравилось учиться. Под влияние радикальных идей он попал как раз во времена университета.

«Люди в университете изменили его. Он стал другим человеком. Он был очень хорошим ребенком, пока не встретил неких людей, которые промыли ему мозги, когда ему было чуть за 20. Можно назвать это сектой», — отмечала она.

В итоге бен Ладен стал основателем и главой «Аль-Каиды»* — одной из самых крупных международных террористических организаций. Он стоял за такими терактами, как взрыв посольств США в Кении и Танзании в 1998-м, взрывы четырех поездов в Испании в 2004-м, взрывы в Лондоне в 2005-м.

Самый страшный теракт произошел 11 сентября 2001 года. Тогда террористы захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Оба здания обрушились, погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести.

«Копье Нептуна»

Усама бен Ладен стал самым разыскиваемым террористом. Власти США вели настоящую охоту и обещали 25 миллионов долларов тому, кто обладает информацией о его местонахождении. Зимой 2001 года американцы начали военную операцию по поимке исламиста. Они начали разыскивать его в Афганистане, но найти смогли только спустя 10 лет в Пакистане.

Операция под кодовым названием «Копье Нептуна» проходила ночью 2 мая 2011 года. Сотрудники ЦРУ считали, что террорист ведет дела через курьеров. Спецслужбы несколько лет разыскивали одного из курьеров, известного под именем Абу Ахмед аль-Кувейти. Им удалось проследить за ним до укрытия бен Ладена.

Затем в ход пошел анализ спутниковых фотографий. Специалисты вычислили трехэтажный дом в Абботтабаде, который появился на картах в 2004 году. Здание находилось в четырех километрах от центра города. Оно было окружено бетонным забором с колючей проволокой. Интересно, что всего в 1,3 километра от этого места была Пакистанская военная академия.

Источник фото: wikipedia

Сотрудники АНБ и ЦРУ организовали наблюдение за домом, которое продолжалось несколько месяцев. Занимавший тогда пост президента США Барак Обама лично обсуждал план проведения спецоперации. А затем отдал приказ о начале. Подготовка к атаке проходила с весны, а в ночь на 2 мая спецназовцы взорвали стены укрытия бен Ладена.

Террориста застрелили в его комнате. Через три года бывший военнослужащий морской пехоты США Роберт О’Нил заявил прессе, что именно он выстрелил в голову Усаме бен Ладену.

По словам представителей США, исламиста опознала одна из его жен. Еще использовалась программа для распознавания лиц и анализ ДНК. После опознания тело бен Ладена похоронили в Аравийском море.

Вопросов больше, чем ответов

После ликвидации бен Ладена прошло уже много лет, но история до сих пор окутана разными загадками и несостыковками. Официальная версия ликвидации террориста вызывает много вопросов у многих любителей теорий заговоров.

Власти США сообщили, что тело сбросили в воду с военного корабля, но почему тогда его перед этим никому не показали? Более того, спустя две недели после ликвидации глава командования спецопераций ВС США адмирал Уильям Макрейвен приказал отдать все снимки ЦРУ или уничтожить их. В итоге фотографии тоже никто не видел.

Спецслужбы вообще озвучивали версию, что бен Ладен умер после активации «пояса шахида». Кто-то говорил, что исламиста убили соратники. Некоторые же утверждали, что бен Ладен на самом деле остался жив. Сомнения вызывает и то, что Абботтабад находится в тысяче километров от Аравийского моря.

Сам дом террориста соседствовал не только с военной академией, но и с другими военными объектами. Там же находится военный завод, который хорошо охранялся. Более того, о смерти бен Ладена СМИ сообщали и до 2011 года. Так, газета Est Republicain со ссылкой на секретный доклад спецслужб писала, что террорист умер от брюшного тифа в Пакистане. Затем эту информацию опровергли, но глава разведки Ирана Хейдар Мослехи в 2011-м говорил о смерти бен Ладана от болезни «некоторое время назад».

Все эти предположения легли в основу многих теорий заговора. Например, иранские политики заявляли, что бен Ладен работал на США и помогал устраивать теракты.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.