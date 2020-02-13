Клинцевич допустил связь внука Назарбаева с ЦРУ

Внук Нурсултана Назарбаева сообщил в Facebook, что попросил у Великобритании политического убежища. Ранее он пытался покончить с собой, а также получил условный срок за нападение на лондонского полицейского.

По словам Айсултана Назарбаева, политическое убежище ему потребовалось из-за давления со стороны семьи. Он отметил, что его семья нанимала детективов, чтобы найти на него компромат. Назарбаев рассказал, что семья пыталась против воли забрать его в Казахстан. Также он заявил, что имеет информацию о «высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».

Клинцевич предположил, что с Назарбаевым могли выйти на связь американские спецслужбы.

«Возможно, таким образом они пытаются дать покровительство или оказать помощь для того, чтобы незамедлительно воспользоваться информацией. Но практика показывает, что зачастую все это бывает пустышкой, или очень натянутой историей», — поделился своим мнением сенатор.

Он отметил, что ЦРУ или другие спецслужбы Запада будут пытаться «раздуть из мухи слона» в истории с Айсултаном Назарбаевым. Однако Клинцевич уверен, что внук первого президента Казахстана всего лишь «пытается закрепиться».