Лукашенко берет контроль. Задержание россиян в Белоруссии развяжет руки силовикам перед выборами

В преддверии выборов президент Белоруссии Александр Лукашенко может перейти к жесткому контролю над оппозиционными кандидатами. Поводом для этого станет задержание 33 россиян, которых, по словам госсекретаря Белоруссии, подозревали в подготовке теракты. Чуть позже статья, за которую в Белоруссии казнят, превратилась в организацию беспорядков. Это дело власти республики могут использовать для того, чтоб оправдать задержания своих граждан.

В ночь на 29 июля под Минском и на юге Белоруссии задержали 33 россиянина, которых местные СМИ, а также государственный секретарь Совета безопасности страны Андрей Равков назвали предполагаемыми террористами и членами ЧВК «Вагнер». Равков заявил, что в Белоруссии остались еще 200 диверсантов, которых продолжают искать.

Сначала белорусские правоохранители завели уголовное дело о подготовке террористических актов. Недавно появилась информация от следователей, что этих же россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков, и задержаны они были именно по этой статье.

Чуть позже кандидаты в президенты Сергей Черечень и Андрей Дмитриев, сославшись на слова Равкова, сказали, что в России якобы формируются две группы «боевиков», которые перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.

К истории присоединилась и Украина. В Министерстве иностранных дел страны не исключили, что попросят экстрадировать задержанных в Белоруссии россиян. Основанием для этого являются сообщения СМИ, что среди этих людей есть те, кто участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе.

В Кремле заявили, что у Москвы нет данных о противоправных действиях задержанных. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал задержанных сотрудниками частного охранного предприятия, которые ехали в третью страну, но опоздали на самолет и остановились в санатории под Минском. Предположение, что россияне пытались вмешаться в дела Белоруссии, он назвал безосновательным.

Сигнал о независимости

На днях президент Белоруссии обратился к правоохранителям и предупредил их, что в стране к уличным протестам могут присоединиться специально обученные иностранные «военные и бандиты», которые зарабатывают на «провокациях в тех или иных государствах».

Лукашенко заговорил об этом накануне президентских выборов. В беседе с «360» руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев сказал, что таким образом президент Украины укрепляет свои позиции у избирателей.

Задержание россиян — это сигнал, посланный в сторону Запада. Лукашенко таким образом показывает, что он независимый политик, что Россия заинтересована в его свержении и что он рассчитывает на понимание со стороны европейцев и США в признании результатов выборной кампании Константин Калачев.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Даничев

По мнению Калачева, чем большую независимость от России покажет Лукашенко, тем большую электоральную и политическую силу он надеется получить за пределами Белоруссии. При таком раскладе президент хочет выглядеть как защитник интересов белорусов и всей республики.

Калачев уверен, что после голосования задержанных россиян отпустят, а названная сначала жесткая статья о терроризме, по которой в Белоруссии предусматривается в качестве наказания смертная казнь, — элемент драматизации.

«Я вполне уверен, что в скором времени задержанные окажутся на свободе, но для драматизации, для внутреннего и внешнего сценария нужно максимально тяжелое обвинение. Лукашенко таким образом в очередной раз показывает, что хотел бы сидеть на двух стульях — правда, можно оказаться между ними», — сказал Калачев.

Выборы по своим условиям

Независимый белорусский политолог Александр Класковский также считает, что с очень большой вероятностью задержанных отпустят. Он напомнил о похожей истории 2017 года, когда в Белоруссии были масштабные протесты против президентского декрета № 3. Документ критиковали, потому что он не соответствовал Конституции и другим законам страны. Тогда появилось дело «Белого легиона». Участников изображали «страшными боевиками, а через несколько месяцев тихо выпустили».

Источник фото: РИА «Новости»

По мнению Класковского, белорусские власти используют ситуацию с задержанием россиян, чтобы ужесточить внутреннюю политику. Например, уже объявлено, что усилят меры безопасности на митингах. По мнению собеседника «360», белорусское руководство на фоне этой истории получит «политическую выгоду», чтобы более жестко контролировать избирательную кампанию. В связи с этим у действующего президента нет намерения переносить выборы.

Лукашенко выгодно закрутить марки и быстренько провести выборы в такой обстановке, когда жесткий контроль силовиков будет оправдываться якобы грозящей внешней опасностью Александр Класковский.

В ситуации с задержанием расчет идет и на то, что сторонники оппозиции будут остерегаться выходить на митинги, а также отстранятся от кандидата в президенты Светланы Тихановской.