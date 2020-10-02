Белоруссия и ЕС обменялись санкциями. Но при необходимости их можно будет обойти

Белоруссия подготовила ответные санкции против Евросоюза, который ввел визовые ограничения. В списке ЕС значатся примерно 40 лиц, однако Александра Лукашенко в перечне нет, так как в Брюсселе рассчитывают на диалог с президентом. Политологи же называют ограничения с обеих сторон условностями.

«В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его (санкционный список — прим. „360“) публиковать», — говорится в сообщении. Там же есть информация, что Минск может пересмотреть уровень дипломатического присутствия в ЕС.

«ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия», — говорится на сайте МИД.

Там считают, что дальнейшая раскрутка «санкционного маховика» может привести к более серьезным последствиям. В качестве примера в ведомстве привели выход Белоруссии из совместных с ЕС проектов «вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений».

«Да, гайки закручиваются. А смысл ударять разом? Это не столь эффективно. Здесь все-таки чуть-чуть, аккуратно, размеренно они их вводят. Так, наверное, даже будет эффективнее: не все сразу, а растягивать. Я полагаю, это делается, чтобы белорусские власти, предприниматели и те, кто относятся к экономическому сектору, понервничали по поводу того, в чью сторону будут следующие санкции», — заявила в разговоре с «360» политолог Наталия Елисеева, напомнив, что не так давно Великобритания и Канада уже ввели санкции против Лукашенко и его окружения.

По словам собеседницы, заявления Минска про возможный выход из соглашений и разрыв дипломатических отношений — тоже своеобразная манипуляция и оказание давления. Однако от санкций Белоруссии по большей части пострадает сама же страна, считает политолог.

Вообще, это все условно. Любые санкции условны. При необходимости их можно обойти. Когда ЕС будет выгодно обойти санкции, они их обойдут Наталия Елисеева политолог.

С этим согласен и другой собеседник «360» — белорусский политолог Евгений Прейгерман. По его словам, ни санкции Великобритании и Канады, ни ограничения ЕС не будут эффективными. Небольшое влияние на Минск есть у Вашингтона, считает Прейгерман.

«Экономические санкции ЕС не может ввести против Белоруссии. Поэтому вводятся точечные санкции. ЕС не ввел санкции против Лукашенко, потому что там должно быть единогласное решение 27 членов, но среди них находятся те, кто выдвигает тезис о том, что для сохранения каналов для дипломатического общения и диалога важно оставить Лукашенко за рамками этих санкций. Ответные санкции вряд ли заставят ЕС пересмотреть свою позицию», — заключил политолог.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа — после президентских выборов. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Оппозиция с такими результатами не согласилась. В первые дни демонстрации активно подавляли силовики, которые применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.