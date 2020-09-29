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    29 сентября 2020, 22:25

    Лукашенко попал под британские и канадские санкции. Его предупредили о болезненных последствиях ограничений

    Ксения Дагаева, Сабина Абубекирова

    Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Александра Лукашенко, его старшего сына и высокопоставленных членов правительства. Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, пишет Reuters. Также об ограничениях написали на сайте правительства Канады. По словам политологов, санкции могут быть весьма болезненными.
    Лукашенко попал под британские и канадские санкции. Его предупредили о болезненных последствиях ограничений

    «Сегодня Великобритания и Канада послали четкий сигнал, введя санкции против насильственного и мошеннического режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов», — сообщил Рааб.

    Британские ограничения включают в себя заморозку активов и запрет на въезд. Под них попали Лукашенко, его сын и помощник президента по нацбезопасности Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, заместители министра внутренних дел Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками Хазальбек Атабеков, а также начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

    Лукашенко попал под британские и канадские санкции. Его предупредили о болезненных последствиях ограничений | Изображение 1
    Источник фото: canada.ca

    Ограничения Канады включают в себя запрет на въезд в страну и запрет на сделки с лицами из санкционного списка. В этот перечень, помимо персон из списка Великобритании, попали глава минской милиции Иван Курбаков, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, а также двое сотрудников ЦИК Елена Дмухайло и Вадим Ипатов.

    Болезненная потеря доступа к активам

    «С учетом того, что под санкции попали определенные силовики и чиновники, входящие в руководящий состав, это очень интересно. Интересны они с точки зрения болезненности. Так или иначе санкции введены не просто так, а с учетом того, что действительно кто-то из этих людей владеет денежными средствами, либо активами, либо ценных бумагами на территории Соединенного Королевства», — заявила в разговоре с «360» политолог Наталия Елисеева.

    С этим согласен и коллега собеседницы — доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло. По его словам, такие санкции означают, что «активов имеется полно». Он добавил, что в Белоруссии теневые активы выводили зарубеж гораздо активнее, чем в Российской Федерации, потому что в Белоруссии нельзя было их легализовать.

    Есть люди, которые очень много имеют всего за рубежом и боятся все это потерять. Никакой Лукашенко для них не являются той ценностью, ради которой они готовы распрощаться с активами. Видимо, их попросят выдать Лукашенко и передать рычаги власти в Белоруссии ставленнику в обмен на личные гарантии и вот эти активы

    Андрей Манойлополитолог.

    Елисеева, свою очередь, считает, что на Лукашенко и его окружение могут надавить информационно. Ведь если позиционирующие себя патриотами люди хранят активы на территории тех стран, которые в принципе ведут не особо дружественную политику в отношении Белоруссии, это ударит по их образу с новой силой. Так что вскоре, по мнению собеседницы «360», стоит ждать появления данных о средствах персон из санкционного списка за рубежом.

    «Пока это только две страны ввели санкции. Могут к ним присоединиться и страны ЕС, и США. Это пока только начало, как я понимаю. Дальше будут так же точечно бить по конкретным персонам. Санкции против страны — это максимум. Речь об экономических санкциях с целью обрушить экономику страны. Но полагаю. это будет применено в самый последний момент, когда уже все персональные санкции себя исчерпают», — считает Елисеева.

    В том, что это лишь первый этап санкций, уверен и заместитель декана экономического факультета МГУ по международным делам Олег Буклемишев. Правда, он считает, что введенные ограничения вовсе не являются болезненными для Лукашенко и его окружения.

    «Все эти люди, как правило, лично не ездят туда, куда им не разрешают ездить. Активы там не держат. Счетов у них там нет, либо они есть, но на подставных лиц. А вот психологически это может быть важным явлением, потому что введение санкций в отношении действующего, по мнению самого Лукашенко, главы государства — это довольно сильный ход», — заключил собеседник «360».

    Протесты в Белоруссии начались 9 августа — после президентских выборов. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Оппозиция с такими результатами не согласилась. В первые дни демонстрации активно подавляли силовики, которые применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

    Новости SMI.FM