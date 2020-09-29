Лукашенко попал под британские и канадские санкции. Его предупредили о болезненных последствиях ограничений

«Сегодня Великобритания и Канада послали четкий сигнал, введя санкции против насильственного и мошеннического режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов», — сообщил Рааб.

Британские ограничения включают в себя заморозку активов и запрет на въезд. Под них попали Лукашенко, его сын и помощник президента по нацбезопасности Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, заместители министра внутренних дел Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками Хазальбек Атабеков, а также начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Источник фото: canada.ca

Ограничения Канады включают в себя запрет на въезд в страну и запрет на сделки с лицами из санкционного списка. В этот перечень, помимо персон из списка Великобритании, попали глава минской милиции Иван Курбаков, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, а также двое сотрудников ЦИК Елена Дмухайло и Вадим Ипатов.

Болезненная потеря доступа к активам

«С учетом того, что под санкции попали определенные силовики и чиновники, входящие в руководящий состав, это очень интересно. Интересны они с точки зрения болезненности. Так или иначе санкции введены не просто так, а с учетом того, что действительно кто-то из этих людей владеет денежными средствами, либо активами, либо ценных бумагами на территории Соединенного Королевства», — заявила в разговоре с «360» политолог Наталия Елисеева.

С этим согласен и коллега собеседницы — доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло. По его словам, такие санкции означают, что «активов имеется полно». Он добавил, что в Белоруссии теневые активы выводили зарубеж гораздо активнее, чем в Российской Федерации, потому что в Белоруссии нельзя было их легализовать.

Есть люди, которые очень много имеют всего за рубежом и боятся все это потерять. Никакой Лукашенко для них не являются той ценностью, ради которой они готовы распрощаться с активами. Видимо, их попросят выдать Лукашенко и передать рычаги власти в Белоруссии ставленнику в обмен на личные гарантии и вот эти активы Андрей Манойло политолог.

Елисеева, свою очередь, считает, что на Лукашенко и его окружение могут надавить информационно. Ведь если позиционирующие себя патриотами люди хранят активы на территории тех стран, которые в принципе ведут не особо дружественную политику в отношении Белоруссии, это ударит по их образу с новой силой. Так что вскоре, по мнению собеседницы «360», стоит ждать появления данных о средствах персон из санкционного списка за рубежом.

«Пока это только две страны ввели санкции. Могут к ним присоединиться и страны ЕС, и США. Это пока только начало, как я понимаю. Дальше будут так же точечно бить по конкретным персонам. Санкции против страны — это максимум. Речь об экономических санкциях с целью обрушить экономику страны. Но полагаю. это будет применено в самый последний момент, когда уже все персональные санкции себя исчерпают», — считает Елисеева.

В том, что это лишь первый этап санкций, уверен и заместитель декана экономического факультета МГУ по международным делам Олег Буклемишев. Правда, он считает, что введенные ограничения вовсе не являются болезненными для Лукашенко и его окружения.

«Все эти люди, как правило, лично не ездят туда, куда им не разрешают ездить. Активы там не держат. Счетов у них там нет, либо они есть, но на подставных лиц. А вот психологически это может быть важным явлением, потому что введение санкций в отношении действующего, по мнению самого Лукашенко, главы государства — это довольно сильный ход», — заключил собеседник «360».

Протесты в Белоруссии начались 9 августа — после президентских выборов. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Оппозиция с такими результатами не согласилась. В первые дни демонстрации активно подавляли силовики, которые применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.