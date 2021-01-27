На улице Теплый Стан в Москве 23 января прохожий обнаружил тело Натальи Ждановой, больше известной как Натэлла Ас. Она была актрисой, моделью и бэк-вокалисткой широко известной в 90-е годы группы «Восток». Женщина лежала под пожарной лестницей. Предположительно, она покончила с собой.

Ее личность полицейские установили по документам, оказавшимся в лежавшей рядом сумочке. В Следкоме сообщили, что не обнаружено следов волочения или борьбы, а также признаков насильственной смерти. Скорее всего, 48-летняя женщина сорвалась с лестницы и упала с большой высоты. Следователи устанавливают, что она могла там делать поздно ночью.

Продюсер группы Геннадий Филиппов назвал Наталью очень позитивным человеком. По его словам, 23 января должен был состояться концерт, но Жданова не отвечала на телефонные звонки.

«Наверное, были какие-то проблемы в семье, как у всех. Плюс у всех артистов сейчас такая ситуация. Она же еще в кино снималась в каких-то там ролях, была актрисой еще. Поэтому очень тяжелое было общее положение финансовое. Коронавирусный кризис. Что послужило толчком к таким действиям, сказать не могу», — сказал Филиппов.

Он добавил, что похороны певицы состоятся в Муроме, но их дата пока не определена.

Во второй половине 90-х группа «Восток» стала популярна благодаря композициям «Миражи», «До встречи» и «Танец желтых листьев». В нулевых она развалилась. В 2019 году Филиппов возродил группу, набрав новых вокалисток.

По некоторым данным, Наталья Жданова выпала с балкона здания, а не с пожарной лестницы. Об этом сообщила мужчина, находившийся на втором этаже. Причем, в этом доме она не жила.

Близкие певицы рассказали, что из-за отсутствия известности и денег Наталья страдала затяжной депрессией. При ней были найдены антидепрессанты, выписанные врачом. Вместе с мужем и 15-летним ребенком она жила в квартире знакомых.