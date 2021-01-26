Коллега назвал причину смерти певицы Натэллы Ас из группы «Восток»

Натэлла Ас была бэк-вокалисткой в группе «Восток». Ее тело обнаружили под окнами дома в Москве возле пожарной лестницы. Коллега погибшей рассказал «360», что она покончила с собой из-за проблем в семье.

«У нее раздор в семье был, это суицид. В нашей группе мы имеем такую информацию. Она подтверждена. Мы в шоке, потому что она была очень позитивная, жизнерадостная. А что там в семье случилось — это уже тонкости», — отметил собеседник.

Он уточнил, что некоторые СМИ приняли погибшую за вокалистку группы «Восток» Наталью Родину и подчеркнул, что это ложная информация. С одной из основных участниц группы все хорошо, погибла бэк-вокалистка. Коллега рассказал, что общался с ней мало. Как один из музыкальных продюсеров, он редко говорил с бэк-вокалистками и танцовщицами, потому что они часто менялись.

О гибели 48-летней Натэллы Ас сообщила kp.ru. Издание отметило, что ее тело нашел прохожий — женщина лежала под окнами одного из домов на улице Теплый стан в Москве. Он вызвал полицию и скорую помощь, однако врачи только констатировали смерть.

Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что рядом с телом певицы нашли дамскую сумочку — документы, ключи и мобильный телефон были на месте. Полицейские не нашли следов насильственной смерти или признаков сопротивления. Они предположили, что женщина могла случайно сорваться с пожарной лестницы и упасть с большой высоты.