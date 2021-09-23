Бегун Александр Хютте попался на наркотиках. Он сам обвинял других спортсменов в «запрещенке»

Бывший бегун Александр Хютте попался на наркотиках. В спорте он не достиг значительных успехов и информировал WADA и IAAF об употреблении атлетами допинга. Он даже обвинял соотечественников в употреблении наркотиков.

Российского бегуна Александра Хютте поймали с наркотиками. В Приморском районе Санкт-Петербурга спортсмена в неадекватном состоянии остановили для проверки документов. Полицейские заметили, что 32-летний бегун говорит неразборчиво, и заподозрили его в употреблении запрещенных веществ.

Хютте забрали в отдел для разбирательства. В его обуви нашли пакетик с белым порошком, оказалось, что это мефедрон, написала газета «Известия». Хютте признался, что употребляет наркотики, но делает это не систематически. Он также рассказал, кто помогает ему найти запрещенные вещества в Санкт-Петербурге.

Против бегуна возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». По ней предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Дорога в спорт закрыта

Александр Хютте был известен тем, что стал четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции, он также был победителем командного чемпионата Европы в 2011 году. Поначалу на Хютте возлагали большие надежды в беге на коротких дистанциях, однако больших успехов он так и не достиг.

Известен он стал благодаря скандалам с допингом. В 2015 года Хютте отстранили от соревнований из-за приема запрещенных препаратов. В 2017 бегун дисквалифицировали на четыре года. Тогда спортсмен решил попробовать смягчить себе наказание и стал писать менеджеру Международной федерации легкой атлетики по борьбе с допингом. В письме он рассказал, что тренер Зухра Верещагина давала ему запрещенные препараты, написал сайт «Спорт-экспресс».

Хакеры выяснили, что Хютте писал чиновникам WADA и IAAF почти полгода, он перечислял множество имен и надеялся, что ему пойдут навстречу, написал сайт Championat.com. В своих переписках он обвинял соотечественников и в употреблении наркотиков, но не предоставил никаких весомых доказательств. Несмотря на информацию о допинге, его дисквалификацию не сократили.

Сам же Хютте заявлял, что общение касалось выяснения обстоятельств его случая с допингом. Спортсмен ни о чем не жалел и считал, что поступил правильно. По его мнению, виновной в дисквалификации спортсменов была только тренер Верещагина. Он заявлял, что такие как она тянут вниз всех остальных.

Пошел по наклонной

Александр Хютте завершил спортивную карьеру в 2019 году и стал работать пожарным. Выяснилось, что он злоупотреблял алкоголем, написала «Газета.ru». Переход к наркотикам стал для его родителей шоком.

Они переживали из-за того, что сын пристрастился к алкоголю. Родители ранее отводили его на проверку на наркотики в крови. На тот момент он был чист.

Бывшего бегуна даже привлекали к административной ответственности за административное хулиганство и уклонение от исполнения административного наказания, написала «Фонтанка».