Четырехкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции Александра Хютте задержали с наркотиками в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Спортсмен попался полицейским вечером во вторник. Его остановили в Приморском районе для проверки документов. Легкоатлет говорил неразборчиво, а по его зрачкам правоохранители заподозрили, что он под веществами.

Бегуна забрали в отдел для разбирательства. Там у него в обуви нашли пакетик с белым порошком. Хютте в итоге признался, что употребляет наркотики, но заверил, что делает это не систематически. Он также выдал человека, который помогал ему добывать дозу.

Хютте в 2015 году отстранили от соревнований за употребление запрещенных препаратов и уклонение от тестирования на допинг. В 2017 году по решению Спортивного арбитражного суда Хютте был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен впоследствии стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций, рассчитывая, что это поможет поскорее вернуться в спорт.

Ранее РИА ФАН сообщало, что в Невском районе Петербурга накачали наркотиками и изнасиловали 15-летнюю школьницу.