Спецназ нагрянул в бары Петербурга. Владельцы считают, что наркотики ищут не в тех местах

В десятки заведений Петербурга пришли с проверками, потому что участились драки пьяных посетителей. Наряду с этим у правоохранителей появилась дополнительная задача — выявить наркоманов и запрещенные вещества. Так что в клубы и бары приходили с собаками и даже врачами.

В прошедшие выходные петербургские ночные заведения проверили сотрудники полиции и ОМОНа. Больше чем в 30 клубов и баров нагрянули спецназовцы с собаками. Вместе с ними ходили врачи, которые проверяли посетителей заведений на предмет наркотического опьянения, писал Telegram-канал Mash.

В итоге в некоторых клубах и барах сотрудники нашли наркотики, веселящий газ и контрафактный алкоголь. В отделения полиции доставили более 70 человек. На всех завели административные дела.

Среди заведений были популярные у молодежи бары «Ионотека» и «Скотный двор», а также клуб «Грибоедов».

Поиск не в тех местах

«360» удалось связаться с управляющей рестораном «Скотный двор» Татьяной Поповой. Она подтвердила, что в заведение приходили сотрудники полиции. По словам Поповой, правоохранители проверяли не только известные места, а вообще все петербургские клубы и бары. И такие проверки устраивают регулярно последние два месяца.

«У нас в „Скотном дворе“ жесткий фейс-контроль. Мы всех знаем, не пускаем людей в сильном алкогольном опьянении, очень жестко смотрим за тем, чтобы не было распространений [наркотиков]. Мы не пускаем никого подозрительного, охрана стоит по всему клубу и смотрит, что происходит. Естественно, когда гость хочет отдохнуть иным способом, мы это проверить не можем», — объяснила Попова.

По словам управляющей, у «Скотного двора» нет поводов для беспокойства, так как в заведении наркотиками не торгуют. За посетителями пристально следят, но, даже несмотря на это, находятся те, кто приходит в бар с запрещенными веществами. И такое может быть в любом ночном заведении.

Попова добавила, что целью проверок был поиск распространителей наркотиков. В «Скотном дворе» ничего не нашли.

Создатель и арт-директор клуба «Ионотека» Александр Ионов подтвердил «360», что в ночь на субботу в бар пришли правоохранители с собаками. И такие мероприятия были по всему городу, а цель их — найти запрещенные вещества.

Ионов напомнил, что за последние пять лет в бар неоднократно приходили полицейские и представители наркоконтроля в поисках запрещенных веществ. Ионов отметил, что после таких рейдов ему «больно» смотреть на расходование государственного бюджета. Ведь «Ионотека» — бар для студентов первого курса со средним чеком в 650 рублей.

Клуб „Ионотека“ работает на аудиторию первокурсников, молодую молодежь, у которой нет денег на наркотические вещества. У нас этой темы не присутствует, несмотря на глупые россказни Александр Ионов.

Ионов добавил, что за все эти годы не было ни одной бумаги или протокола, где было бы сказано, что в баре выявили наркотики. По его словам, ни один нормальный бар не заинтересован, чтобы в заведении торговали веществами.

Связаться с владельцами других заведений, где в выходные проводили проверки, «360» не удалось.

Старые проблемы

Несмотря на отсутствие претензий в этот раз, в 2018 году вокруг «Ионотеки» возник скандал. Он был связан с охранником бара, который не пустил в «Ионотеку» трансгендера, назвав ее «ужасным монстром». Тогда создателя заведения Александра Ионова обвинили в трансофобии, так как он встал на защиту охранника и отказался увольнять его за личные взгляды и убеждения.

В беседе с «360» он говорил, что в кругу его знакомых много людей нетрадиционной ориентации, поэтому обвинять его в гомофобии бессмысленно. И той девушке-трансгендеру отказали просто как клиенту.

Рейд против наркотиков в «Скотном дворе» проводили в октябре 2020 года. Тогда полиция и спецназ заявились в бар, в котором было примерно 50 человек. Некоторых из этого числа отправили на медицинское освидетельствование, заподозрив их в употреблении наркотиков. «Бумага» со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что в заведении нашли несколько пакетиков с кокаином, а также весы, пакет с трубкой и стекла. Тогда завели уголовное дело о незаконно обороте наркотиков, но в отношении кого, в МВД не уточнили.