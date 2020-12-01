Бардак в больницах, но отчеты хорошие. В Новосибирске уже четыре «несчастных случая» среди пациентов с COVID-19

В Новосибирске череда несчастных случаев с участием пациентов с коронавирусом. Местные СМИ называют смерти самоубийствами, следственные органы пока ничего не подтверждают. При этом ситуацию в регионе называют стабильной, но медикаментов, коек и аппаратуры все равно не хвататет.

В Новосибирском областном госпитале ветеранов войн № 2, переформатированном под коронавирусный госпиталь, обнаружили покончившего с собой пожилого мужчину 1934 года рождения. Следственные органы уже начали проверку, следователи предварительно навывают произошедшее самоубийством.

Это уже третий подобный случай в регионе за последние дни, для расследования самоубийств в ковидных больницах создали специальную внутреннюю комисию, в которой МВД работает совместно с медицинскими учреждениями.

Смертельный диагноз

Две смерти были зарегистрированы 20 и 23 ноября в ГКБ № 25. Тело одного из них, мужчины 1956 года рождения, нашли под окнами больницы, по предварительным данным он скончался на месте. У него, по данным СМИ, была тяжелая двусторонняя пневмония и подозрение на COVID-19.

Второй пациент, 42-летний Семен Малхасян, погиб в палате, предположительно от кровопотери. При этом, по словам сводного брата погибшего Гамлета Малхасяна, анализ на коронавирус у Семена был отрицательным, однако мужчину сильно запугали в больнице. Родственники говорят о том, что он начал странно себя вести.

«Писал, что из больницы № 25 людей увозят за город, убивают, не лечат. Он рассказывал, что люди умирали на его глазах. Говорил, что общался в больнице с молодыми людьми, а на следующий день видел их мертвыми», — рассказал друг семьи.

Малхасян писал родне о том, что пациентов с коронавирусом увозят за 100 километров, чтобы бросить умирать, отбирают телефоны, а особо нервных обкалывают антидепрессантами, чтобы спокойно лежали. Семья не восприняла это в серьез. В больнице, по данным местных СМИ, считают, что параноя могла быть вызвана «неврологическим нарушением на фоне перенесенного заболевания».

При этом родственники говорят о том, что коронавируса у мужчины не было. Но по информации некоторых изданий, врачи подтвердили у него диагноз.

Противоречивая статистика

Также стало известно, что 30 ноября на территории одной из новосибирских больниц произошел еще один «несчастный случай» — именно так предварительно квалифицируют дела следователи. Мужчина 37 лет с подтвержденным коронавирусом был найден на территории госпиталя мертвым. Других деталей пока не сообщается.

По данным на 1 декабря в Новосибирской области почти 23 тысячи случаев заражения коронавирусом, 750 человек погибло, 18,5 тысячи выздоровело. На оперативном совещании правительства области карантинные меры были продлены до апреля 2021 года.

При этом, по словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, суточный прирост заболевших опустился ниже 180 человек. Глава новосибирского Роспотребнадзора Александр Щербатов заявил, что пациентов с симптомами пневмонии становится все меньше, но растет число пациентов с симптомами ОРВИ.

Губернатор региона Андрей Травкин заявил, что Новосибирская область вышла на плато по заболеваемости, пик второй волны пройден, а в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом Новосибирск назвали городом с лучшей динамикой в Сибирском федеральном округе за ноябрь.

При этом в регионе все еще говорят о непростой ситуацией как с койками для больных ковидом, так и с аппаратами искусственной вентиляции легких, медицинским кислородом, средствами индивидуальной защиты и медикаментами. Критичной ситуацию пока не называют.

Однако издание НСК 49 сообщило о том, что одного из пациентов с открытой формой туберкулеза, который лечился на протяжении четырех месяцев, во время одной из операций на легких положили вместе с коронавирусными больными, где он и заразился. Дальше врачи хотели отвезти его в другую больницу, но два учреждения отказались.

«Нас тупо отправили домой, дали на проезд, высадили на площади Калинина», — рассказал он.

Обратно в туберкулезный диспансер, по словам супруги мужчины, его не берут. Семья с ребенком и бабушкой живет в коммунальной квартире, вернуться туда мужчина не может, так что приходится снимать квартиру. При этом никаких лекарств ни в диспансере, ни в больнице, по словам женщины, ее мужу не дали. Сейчас Росздравнадзор проверяет отказавшие пациенту в оказании медицинской помощи заведения.