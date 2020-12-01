Пенсионер покончил с собой в ковидном госпитале в Новосибирске

Мертвого пожилого мужчину нашли в Новосибирском областном госпитале ветеранов войн № 2, перепрофилированном под пациентом с COVID-19. Это уже третий случай в городе.

Смерть 86-летнего пациента подтвердили в СК РФ по Новосибирской области. Информацию погибшем мужчине 1934 года рождения подтвердили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области изданию NGS.RU. Обстоятельства смерти выясняют в правоохранительных органах.

В Новосибирске за последние две недели это уже третий случай, когда пациенты с коронавирусом совершают суицид. Два предыдущих произошли в ГКБ № 25, которая перепрофилирована под ковидный госпиталь. Тело одного нашли 20 ноября, а второго — 23 ноября.