«Азовсталь» сдадут без боя

Националисты запрещенного в РФ батальона «Азов»* продолжают удерживать предприятие «Азовсталь». Оно имеет 12 километров подземных коммуникаций, выкурить боевиков оттуда непросто, но у них заканчиваются боеприпасы, продукты и вода. Вероятнее всего, в скором времени завод сдадут даже без боя, заявил Алексей Борзенко. Далее — прямая речь собеседника «360».

Бой без «калибров»

Как и в случае с комбинатом имени Ильича с «Азовсталью» есть сложности одного порядка — берут объект без применения тяжелой техники, без применения «калибров». С участием чисто военнослужащих, применяющих, в частности, гранатометы. Это главная сложность.

Как получалось так долго держать оборону [комбината имени Ильича]? Просто представьте себе цеха этого завода, но вот «Азовсталь» — еще более сложный объект, там 12 километров подземных коридоров, там бомбоубежища. Там специальные конструкции. Это завод, который восстанавливался в 1946 году после Великой Отечественной войны и его восстановили с учетом каких-то боевых действий. То есть там специальные бомбоубежища для рабочих.

Но есть же ключевые вещи — это наличие боеприпасов продуктов и воды. Продуктов в меньшей степени, а вот воды — это вопрос номер один. Поэтому сейчас можно подождать и потом «Азовсталь» они просто сдадут. Понимаете, без единого выстрела.

Зачистка катакомб

Также предстоит зачищать катакомбы которые остались в городе. Народной милиции ДНР и российским войскам стоит зачистить эти катакомбы. Потому что текущая ситуация такая, что неожиданно в защищенных районах, где казалось бы нет никаких боевиков, нет никаких азовцев*, появляются снайпер, гранатометчик и пулеметчик. Группа из трех человек.

Они появляются с тыла нападают начинают бой, а потом так же тихо в каких то развалинах уходят. Я думаю, что эти катакомбы в некоторой степени связаны и с «Азовсталью», с теми подземными коммуникациями.

Вертолетов у ВСУ штук 15

Можно, конечно, применить тактику давления, — это уничтожение объектов точек принятия решений — Верховная рада, правительственный дворец, здание СБУ, генштаба и много такого плана объектов. Но я не думаю, что эти удары могут как-то отразиться на пролетах украинских вертолетов на территорию России.

Да вертолетов у них осталось мало. Дай Бог, 15-20 штук. Они их очень берегут, они их прячут в ангарах. Но этот пролет, понимаете, они могут залететь на 5-6 километров, обстрелять [населенный пункт] и тут же уйти назад. Они идут на очень низкой высоте, практически на бреющем полете.

Есть две тактики полета — зайти на две тысячи, когда до тебя уже не может дотянуться стрелковое оружие или идти на бреющем полете, так что человек не успевает взять автомат в руки, перещелкнуть затвор, вывести из режима предохранителей и начать стрелять. Но так или иначе диверсионные пролеты будут пресечены.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.