Атакующая в тишине. «Казань» стала самой малошумной подлодкой в ВМФ России

Многоцелевую атомную подводную лодку «Казань» назвали самой малошумной в Военно-морском флоте России. Традиции «тихих субмарин» продолжаются еще со времен Советского Союза. Сегодняшние подлодки оборудованы по последнему слову техники, и служить на них возьмут далеко не каждого.

Самая тихая подлодка в России

Атомную субмарину «Казань» признали самым малошумным подводным крейсером в Военно-морском флоте России. В радиоэлектронном вооружении корабля внедрены передовые информационные технологии. Это дает возможность повысить оперативность и качество боевого управления, сообщило РИА «Новости».

Насыщенность современным оборудованием и компьютерной техникой выводит многоцелевую атомную подводную лодку «Казань» на новый уровень характеристик с точки зрения физических полей и маневренности. Разработчики субмарины, специалисты СПМБМ «Малахит», подчеркнули, что в ней реализовано новое направление — интеллектуализация боевых действий.

«Казань» стала вторым кораблем проекта 885М «Ясень-М», построенным на «Севмаше». Хотя передача подлодки флоту после необходимых испытаний была запланирована на 2019 год, субмарине понадобились некоторые доработки, которые связывали с установкой пусковых установок для «Циркона», писал ТАСС. В состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота «Казань» приняли только в мае 2021 года.

«Казань» — субмарина XXI века

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в беседе с «360» напомнил, что передача звука зависит от плотности среды. Воздух имеет одну плотность, вода — совершенно другую, так что звук в ней распространяется значительно лучше. То, что не уловить на расстоянии на суше, в воде будет слышно отлично.

«Поэтому для подводной лодки значение ее шумности — очень критичное значение. И чем меньше она будет производить шума, тем ближе она сможет подойти к своим потенциальным целям, чтобы те службы, которые занимаются обнаружением подводных лодок, не смогли ее обнаружить и предпринять какие-нибудь действия», — пояснил Владимир Орлов.

Эксперт уточнил, что еще советские подводные лодки славились своей малошумностью. Там использовались нетривиальные технические решения: подвешивали на специальные гасящие амортизаторы внутренний жесткий и внешний прорезиненный корпуса. Плюс все оборудование исполняли также на дополнительных амортизаторах. Это позволяло гасить очень много шума от субмарины.

«Подводная лодка — достаточно сложное техническое изделие. Мало государств имеют возможность иметь их на своем вооружении, а еще меньше умеют их строить. Россия относится к тому классу государств, которые имеют один из самых больших подводных флотов в мире и делают субмарины XXI века. Они не только обладают современным оборудованием, но и сделаны по отличным технологиям», — отметил Владимир Орлов.

Служить подводником сможет не каждый

Председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий рассказал «360», что сегодня весь личный состав атомных подводных лодок ВМФ России проходит очень строгий медицинский отбор. Там служат только профессионалы, которые поступают на контрактную службу.

«Разумеется, раньше был тоже особый отбор. Сначала первые полгода службы проходили в учебном подразделении. Потом уже направлялись непосредственно в соединения флота, где либо занимали место в составе экипажей кораблей, либо на береговой службе», — рассказал Стрельбицкий.

По его словам, сейчас отбор происходит в первую очередь по физическим показателям: отсутствие любых хронических заболеваний или же каких-то специфических диагнозов. Кроме того, обращают внимание на психологические данные, что особенно важно для подводников.

«Они находятся в закрытом пространстве длительное время в составе одного и того же экипажа. И психологическая совместимость здесь просто необходима. Например, группа советских атомных подводных лодок однажды совершала подводное плаванье без всплытия в течение нескольких месяцев», — уточнил Стрельбицкий.

Военный историк рассказал, что для адаптации подводников есть специальные тренинги, разработанные многочисленными специалистами-психологами ВС РФ. При их составлении учитываются класс и тип корабля. Кроме того, на современных подводных лодках обязательно есть помещение для отдыха и релаксации.