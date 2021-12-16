Российские военные провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Российские военные провели новый успешный запуск гиперзвуковой ракеты циркон. Об этом в Минобороны России сообщили 16 декабря.

«Экипаж фрегата Северного флота „Адмирал Горшков“ в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой „Циркон“», — рассказали в ведомстве «Интерфаксу».

Выстрел был сделан из акватории Белого моря. На берегу находилась мишень, установленная на полигоне Чижа в Архангельской области, в ее сторону направили ракету. Береговая цель была успешно уничтожена.

Также в Минобороны России уточнили, что ракета произвела свой полет согласно всем заданным параметрам. Для того чтобы провести учения, привлекли надворные корабли и морскую авиацию Северного флота.

Впервые гиперзвуковую ракету «Циркон» испытали, запустив ее с атомной подводной лодки. Тогда стрельба также прошла успешно. «Циркон» — это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, которая способна осуществлять аэродинамический полет и маневрировать в плотных слоях атмосферы, пользуясь собственным двигателем.