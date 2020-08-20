Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродливой. И утонул в пучине хейта
С чего началось
Монумент «Родина-мать зовет» недавно отреставрировали. Грандиозную скульптуру обновили снаружи и внутри. Спустя пару месяцев появилась петиция. В ней россияне просят вернуть статуе прежнее освещение. По их мнению, новая подсветка «установлена в других местах, имеет другой угол освещения и иную интенсивность, что делает скульптуру невыразительной, плоской».
В своем видеоблоге на YouTube Артемий Лебедев решил затронуть эту тему. Он поддержал тех людей, которые просят изменить подсветку. Однако в то же время не стал подбирать выражений и оскорбил скульптуру.
«Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь», — заключил он. Отметив, что монумент хорош только тем, что с его вершины открывается красивый вид.
Реакция людей
В Сети люди моментально отреагировали на такое выступление. Многие отметили, что дизайнер и сам не совсем эстетически привлекателен, чтобы рассуждать о красоте памятника.
Многие узнали о Лебедеве только благодаря его оскорбительному высказыванию.
Однако среди огромной волны критики в адрес дизайнера нашлись и те, кто его поддержал.
Мнение экспертов
Военный историк Юрий Кнутов считает такие высказывания говорят о том, что у Лебедева проблемы с мировосприятием и с отношениями к своим родным, которые внесли вклад в победу над фашизмом.
«Наверняка дедушки и прадедушки воевали, а бабушки и прабабушки участвовали в трудовом фронте, не жалея ни жизни, ни здоровья, ни сил», — отметил историк.
Он рассказал, что победа была нужна не просто формально. Согласно немецкому плану Ост, опубликованному в 2005 году, все славянское население подлежало практически истреблению.
«Воевать было нужно для того, чтобы сохранить страну и народ», — подчеркнул Кнутов.
Кнутов пояснил, что скульптура «Родина мать зовет» — это монументальная архитектура, которая доминировала в советский период. Она была призвана «показать вклад народа от мала до велика в Победу».
К сожалению наши молодые современные люди потеряли совесть настолько, что-либо они не знают своей истории и не хотят ее знать, либо они не понимают где правда где ложь, либо у них большие проблемы с совестью. Где-то здесь надо искатьЮрий Кнутов
Историк посоветовал Лебедеву и его сторонникам почитать литературу о реальных событиях, которые происходили в те времена.
«А если ему повезет, пусть найдет ветеранов и пообщается с ними. Пусть они ему расскажут какой ценой это доставалось», — заключил Кнутов.
Он отметил, что в этом монументе как раз все это изображено — все напряжение и вся мощь советского народа. Историк с сожалением отметил, что сейчас такие высказывания допустимы.
«Пропала ответственность — никого не штрафуют, не осуждают. Люди плохо образованные или просто стремящиеся пропиарится таким способом считают, что чем хуже они сделают, тем больше внимания к себе привлекут», — заключил Кнутов.
По его мнению, следует ввести штрафы за такие высказывания.
Не призываю к уголовной [ответственности], но штрафовать в административном порядке надо и ощутимо, по-нарастающей. А потом уже переводить в уголовную ответственность, если человек не хочет читать и знать историю своего народаЮрий Кнутов
Российский скульптор, член Московского Союза художников Андрей Коробцов считает, что каждый имеет право на свое мнение. Однако на такие высказывания не стоит обращать внимание и создавать дополнительный резонанс.
«Но со своей профессиональной точки зрения, я имею больше прав судить об этом, поэтому мне как скульптору кажется, что „Родина-мать“ хороший памятник», — сказал он.
Он отметил, что возможно у монумента немиловидное лицо, но «она рвется в атаку и зовет за собой народ. Каким должно быть у нее лицо?». По его мнению, лучше изобразить памятник было невозможно.
В ней есть благородная ярость, порыв, стремление вперед. Скульптура, на мой взгляд, выполнена просто безупречно. Насколько пластически богато выразить было очень сложно. «Родина мать» — это вершина мирового монументального искусстваАндрей Коробцов
По мнению депутата комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никиты Березина, делать такие высказывания, как сделал Лебедев, неприемлемо.
«В видеоблоге он может высказывать любую позицию, ему никто это не запрещает. Но нужно иметь в первую очередь уважение ко всем воинам, в честь которых установлен этот монумент», — подчеркнул он.
Он добавил, что «Родина-мать зовет» — это российское достояние.
«Мы боремся за каждый памятник, который поставлен ветеранам Великой Отечественной войны, не только в России, а здесь на собственной территории такие вещи неприемлемы», — подчеркнул Березин.