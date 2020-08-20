Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродливой. И утонул в пучине хейта

Российский дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал внешний вид монумента «Родина-мать зовет», размещенный на Мамаевом кургане в Волгограде. В беседе со своими подписчиками, он назвал памятник советским солдатам «уродским». «360» собрал мнение россиян и экспертов, насколько корректно такое высказывание.

С чего началось

Монумент «Родина-мать зовет» недавно отреставрировали. Грандиозную скульптуру обновили снаружи и внутри. Спустя пару месяцев появилась петиция. В ней россияне просят вернуть статуе прежнее освещение. По их мнению, новая подсветка «установлена в других местах, имеет другой угол освещения и иную интенсивность, что делает скульптуру невыразительной, плоской».

Источник фото: Twitter

Фото освещения До и После реставрации

В своем видеоблоге на YouTube Артемий Лебедев решил затронуть эту тему. Он поддержал тех людей, которые просят изменить подсветку. Однако в то же время не стал подбирать выражений и оскорбил скульптуру.

«Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь», — заключил он. Отметив, что монумент хорош только тем, что с его вершины открывается красивый вид.

Реакция людей

В Сети люди моментально отреагировали на такое выступление. Многие отметили, что дизайнер и сам не совсем эстетически привлекателен, чтобы рассуждать о красоте памятника.

Источник: Twitter

Многие узнали о Лебедеве только благодаря его оскорбительному высказыванию.

Однако среди огромной волны критики в адрес дизайнера нашлись и те, кто его поддержал.

Мнение экспертов

Военный историк Юрий Кнутов считает такие высказывания говорят о том, что у Лебедева проблемы с мировосприятием и с отношениями к своим родным, которые внесли вклад в победу над фашизмом.

«Наверняка дедушки и прадедушки воевали, а бабушки и прабабушки участвовали в трудовом фронте, не жалея ни жизни, ни здоровья, ни сил», — отметил историк.

Он рассказал, что победа была нужна не просто формально. Согласно немецкому плану Ост, опубликованному в 2005 году, все славянское население подлежало практически истреблению.

«Воевать было нужно для того, чтобы сохранить страну и народ», — подчеркнул Кнутов.

Кнутов пояснил, что скульптура «Родина мать зовет» — это монументальная архитектура, которая доминировала в советский период. Она была призвана «показать вклад народа от мала до велика в Победу».

К сожалению наши молодые современные люди потеряли совесть настолько, что-либо они не знают своей истории и не хотят ее знать, либо они не понимают где правда где ложь, либо у них большие проблемы с совестью. Где-то здесь надо искать Юрий Кнутов

Историк посоветовал Лебедеву и его сторонникам почитать литературу о реальных событиях, которые происходили в те времена.

«А если ему повезет, пусть найдет ветеранов и пообщается с ними. Пусть они ему расскажут какой ценой это доставалось», — заключил Кнутов.

Он отметил, что в этом монументе как раз все это изображено — все напряжение и вся мощь советского народа. Историк с сожалением отметил, что сейчас такие высказывания допустимы.

«Пропала ответственность — никого не штрафуют, не осуждают. Люди плохо образованные или просто стремящиеся пропиарится таким способом считают, что чем хуже они сделают, тем больше внимания к себе привлекут», — заключил Кнутов.

По его мнению, следует ввести штрафы за такие высказывания.

Не призываю к уголовной [ответственности], но штрафовать в административном порядке надо и ощутимо, по-нарастающей. А потом уже переводить в уголовную ответственность, если человек не хочет читать и знать историю своего народа Юрий Кнутов

Российский скульптор, член Московского Союза художников Андрей Коробцов считает, что каждый имеет право на свое мнение. Однако на такие высказывания не стоит обращать внимание и создавать дополнительный резонанс.

«Но со своей профессиональной точки зрения, я имею больше прав судить об этом, поэтому мне как скульптору кажется, что „Родина-мать“ хороший памятник», — сказал он.

Он отметил, что возможно у монумента немиловидное лицо, но «она рвется в атаку и зовет за собой народ. Каким должно быть у нее лицо?». По его мнению, лучше изобразить памятник было невозможно.

В ней есть благородная ярость, порыв, стремление вперед. Скульптура, на мой взгляд, выполнена просто безупречно. Насколько пластически богато выразить было очень сложно. «Родина мать» — это вершина мирового монументального искусства Андрей Коробцов

По мнению депутата комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никиты Березина, делать такие высказывания, как сделал Лебедев, неприемлемо.

«В видеоблоге он может высказывать любую позицию, ему никто это не запрещает. Но нужно иметь в первую очередь уважение ко всем воинам, в честь которых установлен этот монумент», — подчеркнул он.

Он добавил, что «Родина-мать зовет» — это российское достояние.

«Мы боремся за каждый памятник, который поставлен ветеранам Великой Отечественной войны, не только в России, а здесь на собственной территории такие вещи неприемлемы», — подчеркнул Березин.