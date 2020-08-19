Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде ужасным

Дизайнер Артемий Лебедев в своем YouTube-блоге оценил монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Он назвал скульптуру «ужаснейшим произведением советского искусства». По его мнению, монумент «просто уродский на вид».

«Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь. То есть это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом, и ее нельзя ни снести, ничего. Ее будут вечно поддерживать просто до скончания веков», — заявил Лебедев.

Он подчеркнул, что монумент хорош только тем, что с его вершины открывается красивый вид. Так Лебедев отреагировал на просьбу жителей Волгограда вернуть памятнику прежнюю подсветку. Он поддержал волгоградцев и заявил, что современное светодиодное освещение никуда не годится.

Ранее Лебедев повздорил с публицистом Евгением Понасенковым. После того как дизайнер назвал его «колхозником», Понасенков пообещал засудить своего обидчика. Лебедев заявил, что к суду готов, и снова обозвал публициста.