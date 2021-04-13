Аптеки без феназепама. Средство против стресса стало поводом для тревоги

Российские аптеки отказываются продавать феназепам из-за новых правил оборота рецептурных препаратов. Нужные лицензии получили лишь около 10% аптек. Но дефицита не будет — необходимое многим противотревожное средство можно будет купить в интернете. Но тоже только по рецепту.

Отказ от товара

Аптечные сети отказываются от торговли феназепамом. Это связано с тем, что в марте Минздрав ужесточил правила продажи транквилизатора. Теперь от фармацевтов требуют отчитываться о числе проданных упаковок и рецептов, которые забрали у покупателей. Но главное — аптеки должны иметь отдельную лицензию.

Чтобы получить лицензию, аптеке нужно иметь отдельное помещение с сейфом и металлической дверью. Кроме того, хранилище должно быть подключено к сигнализации и быть под охраной Росгвардии. При этом феназепам не относится к самым ходовым препаратам, да и стоимость у него невысокая.

Источник фото: stolichki.ru

Как оказалось, продавцам лекарств проще оформить возврат на феназепам и отказываться от закупок новых партий, чем оплачивать бункер и следить за сданными рецептами. А за продажу без лицензии нарушителя ждет штраф до 200 тысяч рублей и приостановка работы аптеки.

Ранее феназепам продавался по рецепту в более чем 70% аптек России. Сегодня лицензия на торговлю наркотическими средствами и психотропными веществами есть у 10% всех аптек в стране, написала газета «Ведомости».

Средство против тревоги

Психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал «360», что феназепам имеет четкие показания для назначения. Это препарат из так называемой группы анксиолитиков, то есть противотревожный препарат, который лечит тревожные расстройства и панические атаки.

«Человек чувствует необоснованные страхи, его эмоции не соответствуют той ситуации, в которой он находится, и это мешает его адаптации и социализации, формирует избегающее поведение. Человеку настолько тревожно, что он сидит дома, не ходит на работу, избегает привычных действий своей жизни», — уточнил Евгений Фомин.

Психиатр пояснил, что, если человек не может справиться с подобным состоянием самостоятельно, ему рекомендуют либо поход к психотерапевту, либо психотропные препараты. Они могут включать и феназепам.

«Привыкания к феназепаму чаще всего не бывает, поэтому люди сходят с него довольно легко. Но некоторыми лекарство переносится довольно тяжело: может появиться вялость, сонливость, снижение когнитивных функций, снижается скорость реакции», — рассказал Евгений Фомин.

Он отметил, что не видит смысла в замене или прекращении выпуска феназепама. Ведь, хотя группа противотревожных средств довольно широкая, все эти препараты рецептурные. То есть аптекам все равно придется получать лицензию на их продажу.

«Можно купить безрецептурные препараты, например растительного происхождения, в любой аптеке. Но они помогут лишь в случае, если у человека нет никакого серьезного расстройства. А при состоянии сильной тревоги уже нужны серьезные препараты, нужно идти к врачу и не заниматься самолечением», — сказал врач.

Феназепам не уйдет

Ведущий фармацевт Ирина Булыгина отметила в беседе с «360», что феназепам — психотропный препарат, относящийся к транквилизаторам. Он эффективнее с точки зрения воздействия. Но в последнее время препарат стали применять не в лекарственных целях, и пришлось приять меры.

«Этим лекарством злоупотребляли, и его ввели в список препаратов, выпускаемых по рецепту, по особому бланку. Изменились условия хранения и отпуска пациентам. Но в принципе это просто сильный транквилизатор», — уточнила Булыгина.

Фармацевт выразила уверенность, что феназепам не может уйти с российского рынка, так как он используется во многих схемах лечения. Кроме того, у этого препарата много отечественных производителей, а значит люди не зависят от поставок из-за рубежа.

Только за прошлый год было продано более четырех миллионов упаковок феназепама, а выручка составила свыше одного миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант». Но, видимо, эти суммы не достаточно велики, чтобы покрыть расход на оборудование неприступной крепости с сигнализацией и Росгвардией.

По заверениям нескольких операторов интернет-аптек, у россиян есть возможность заказать рецептурный препарат, и его доставят в ближайшую выбранную аптеку. Туда нужно будет подойти с номером заказа и рецептом, отдать его, оплатить заказ и забрать лекарство.