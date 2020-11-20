СМИ показали, что произошло перед убийством петербуржца в «масочной» ссоре

Житель Петербурга поплатился жизнью за то, что в автобусе сделал замечание паре без масок. Телеканал «78» опубликовал видео, на котором показано начало конфликта.

Все начинается с того, что один из пассажиров автобуса поднялся со своего места и направился к парочке, которая сидела без масок. Он высказал им свою претензию. Женщина на это отреагировала спокойно, а ее спутник начал заводиться.

Мужчины некоторое время пререкались, а потом сидящий без маски пассажир встал. Его сдерживала женщина, но после того, как сделавший замечание петербуржец ударил его по голове, тот сорвался и побежал за ним. Разбирательства продолжилась на улице. Женщина тоже вышла из автобуса.

Известно, что в итоге мужчина без маски ударил другого несколько раз ножом. Раненый скончался. Известна его личность — это замдиректора НП «Ржевский научно-исследовательский испытательный сертификационный центр» (РНИИСЦ). Коллега охарактеризовал его как бесконфликтного и порядочного человека.

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Оренбургской области.