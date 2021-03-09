Амбиции Китая испугали Британию. Азия готова покорить космос первой

Китай сейчас активно осваивает космос и, как считает Великобритания, «одержим идеей стать новой космической державой». Мнения российских специалистов на этот счет разделились.

Великобритания обеспокоена космическими успехами Китая, сообщило издание Express. Британские эксперты стали всерьез считать, что Поднебесная намерена выиграть космическую гонку. Один из исследователей Королевского колледжа Лондона также заявил, что Великобритания должна «защитить мир и стабильность за пределами планеты», используя для своих космических амбиций Фолклендские острова.

Британские эксперты также рекомендуют своей стране укрепить партнерство в космосе. «У Великобритании есть технологические возможности и цели увеличить свое присутствие в космической экономике», — заявил один из исследователей Марк Хиллборн. По его мнению, если Великобритания хочет обеспечить себе успех, то ей стоит совместно с другими странами не допускать конфликта в космосе.

Возможный конкурент

В последнее время Китай активно исследует космос. Год назад Китай послал к Луне зонд «Чанъэ-5», который собрал два килограмма грунта спутника. А в июле 2020 года от Китая к Марсу полетел космический аппарат «Тяньвэнь-1», состоящий из орбитального аппарата и посадочной платформы вместе с марсоходом. Уже 9 марта Китай и Россия подписали документы о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции. «Роскосмос» также подчеркнул, что новый проект будет открыт для международных партнеров и заинтересованных стран.

Такое развитие Китая в космической отрасли наталкивает некоторых специалистов на мысль о том, что он сможет составить конкуренцию другим странам за пределами нашей планеты.

Такого мнения придерживается политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков. Специалист объяснил «360», что по уровню финансирования научных программ Китай не уступает США, а его экономическая мощь пугает западные страны.

Увеличит ли это угрозу англосаксонскому господству? Безусловно Леонид Крутаков.

Иной точки зрения придерживается член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. По словам эксперта, ни у одной страны нет таких колоссальных денег на ведение национальных программ по изучению Марса или Луны, поэтому «ни о какой сверхдержавности в космосе» нельзя вести речь. Научный сотрудник также напомнил, что американская программа по высадке на Луну имела сугубо политические мотивы, а не технологические или экономические. Достижения СССР в космической отрасли стали вызовом для США, поэтому пришлось тратить колоссальные деньги, чтобы ответить на это.

По мнению Ионова, Китай нельзя считать конкурентом, так как в стране нет таких космических задач, на которые тратятся огромные средства. Сама же Поднебесная живет в другом историческом ритме, предпочитает не спешить и двигаться шаг за шагом к своей цели. Это значит, что никакой гонки ждать не стоит.

Эксперт также объяснил, что вместо конкуренции стоит ожидать усиление кооперации между странами. Осваивать другие миры в одиночку дорого и никому не под силу. К тому же, изучая Луну и Марс, можно преследовать только общечеловеческие задачи.

Изучение Венеры

Пока Китай и другие страны нацелились на исследование Марса, Россия решила вспомнить и о другом соседе Земли — Венере. Ранее «360» писал о том, что Венера позволит лучше понять климатические изменения и парниковый эффект на нашей планете. Российские ученые также хотят изучить возможные признаки жизни — по их мнению, из-за высоких температур живые организмы могут принимать на «соседке» совершенно иную форму.