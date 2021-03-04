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    04 марта 2021, 14:54

    Раскаленный ад. Россия отправит миссию на Венеру, чтобы Земля не повторила ее судьбу

    Василиса Андреева, Ольга Морозова

    Россия планирует запустить космический аппарат для изучения Венеры. Еще до полета Гагарина в космос СССР активно изучал Венеру, но теперь перед исследователями стоят новые задачи.

    Раскаленный ад. Россия отправит миссию на Венеру, чтобы Земля не повторила ее судьбу

    Российские специалисты начали проектировать автоматическую станцию «Венера-Д», которая отправится к планете через восемь лет, в 2029 году, сообщило РИА «Новости».

    В новую межпланетную станцию входят два аппарата: орбитальный и посадочный. Последний изучит атмосферу Венеры, ее поверхность и строение.

    Специалисты собираются задействовать конструкцию посадочной станции, которую уже использовали в двух предыдущих советских миссиях.

    Изначально планировалось, что это будет совместный проект с США, но Роскосмос решил сделать эту миссию независимой и не привлекать в нее другие страны.

    До этого ученые нашли на Венере один из признаков жизни — бесцветный газ фосфин в атмосфере планеты. По мнению специалистов из США и Великобритании, этот газ может иметь природное происхождение, в то же время он мог появиться из-за неизвестных процессов.

    Зачем изучать Венеру

    Венера, как и Марс, — планета, которая находится недалеко от Земли, при этом они в корне отличаются друг от друга. По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, обе эти планеты представляют интерес с точки зрения планетологии. Если на Венере плотная атмосфера и температура, которая достигает почти 500 градусов по Цельсию, то Марс известен, наоборот, слабой атмосферой и холодом.

    По мнению директора Института космических исследований Льва Зеленого, сегодня Венера интересна ученым и своим уникальным парниковым эффектом, который там развился. Во многом это связано с климатическими изменениями на Земле и парниковым эффектом.

    Мы хотим понять, где эволюция Венеры сделала ошибку и превратила планету в раскаленный ад

    Лев Зеленый.

    Российская миссия также поставила перед собой задачу изучить признаки жизни, которые, вероятно, есть на планете. Специалисты предполагают, что в таких экстремальных условиях жизнь может принимать странную форму. Для доказательства этой гипотезы на новом аппарате будут использовать телевизионную систему высокого качества.

    История миссий к Венере

    С 1960-х ученые начали отправлять миссии для изучения Венеры. К соседке Земли в 1961 году, еще до первого полета человека в космос, в СССР запустили аппарат «Венера-1». После первого запуска было несколько неудачных миссий в 1965 году.

    Спустя два года ученые запустили станцию «Венера-4», которая доставила туда аппарат. Достижением «Венеры-4» стали первые замеры температуры, плотности, давления и состава атмосферы планеты. Выяснилось, что там преобладает углекислый газ, а кислорода почти нет.

    После этого станции «Венера-5» и «Венера-6», отправленные в 1969 году, продолжали изучать атмосферу планеты. Во время обеих миссий забирали пробы для химического анализа атмосферы. Исследователи также нашли следы воды в виде пара.

    Спустя год на планету высадился спускаемый аппарат станции «Венера-7», который передал точную информацию о давлении на поверхности и температуре.

    В 1975-м аппараты «Венера-9» и «Венера-10» совершили мягкую посадку на поверхность планеты, а также исследовали околопланетное пространство и сфотографировали облачный покров. Успех станций заключался в передаче на Землю панорамы соседней планеты.

    Следующие два аппарата «Венера-11» и «Венера-12» исследовали электрическую активность атмосферы, а «Венера-13» и «Венера-14» отправили первые цветные снимки поверхности.

    Последними советскими станциями стали «Венера-15» и «Венера-16», которые запустили в 1983 году. Они фиксировали Северное полушарие Венеры, и это помогло оценить структуру планеты.

    Через год ученые отправили аппараты «Вега-1» и «Вега-2», которые исследовали как саму Венеру, так и комету Галлея.