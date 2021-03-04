Раскаленный ад. Россия отправит миссию на Венеру, чтобы Земля не повторила ее судьбу

Россия планирует запустить космический аппарат для изучения Венеры. Еще до полета Гагарина в космос СССР активно изучал Венеру, но теперь перед исследователями стоят новые задачи.

Российские специалисты начали проектировать автоматическую станцию «Венера-Д», которая отправится к планете через восемь лет, в 2029 году, сообщило РИА «Новости».

В новую межпланетную станцию входят два аппарата: орбитальный и посадочный. Последний изучит атмосферу Венеры, ее поверхность и строение.

Специалисты собираются задействовать конструкцию посадочной станции, которую уже использовали в двух предыдущих советских миссиях.

Изначально планировалось, что это будет совместный проект с США, но Роскосмос решил сделать эту миссию независимой и не привлекать в нее другие страны.

До этого ученые нашли на Венере один из признаков жизни — бесцветный газ фосфин в атмосфере планеты. По мнению специалистов из США и Великобритании, этот газ может иметь природное происхождение, в то же время он мог появиться из-за неизвестных процессов.

Зачем изучать Венеру

Венера, как и Марс, — планета, которая находится недалеко от Земли, при этом они в корне отличаются друг от друга. По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, обе эти планеты представляют интерес с точки зрения планетологии. Если на Венере плотная атмосфера и температура, которая достигает почти 500 градусов по Цельсию, то Марс известен, наоборот, слабой атмосферой и холодом.

По мнению директора Института космических исследований Льва Зеленого, сегодня Венера интересна ученым и своим уникальным парниковым эффектом, который там развился. Во многом это связано с климатическими изменениями на Земле и парниковым эффектом.

Мы хотим понять, где эволюция Венеры сделала ошибку и превратила планету в раскаленный ад Лев Зеленый.

Российская миссия также поставила перед собой задачу изучить признаки жизни, которые, вероятно, есть на планете. Специалисты предполагают, что в таких экстремальных условиях жизнь может принимать странную форму. Для доказательства этой гипотезы на новом аппарате будут использовать телевизионную систему высокого качества.

История миссий к Венере

С 1960-х ученые начали отправлять миссии для изучения Венеры. К соседке Земли в 1961 году, еще до первого полета человека в космос, в СССР запустили аппарат «Венера-1». После первого запуска было несколько неудачных миссий в 1965 году.

Спустя два года ученые запустили станцию «Венера-4», которая доставила туда аппарат. Достижением «Венеры-4» стали первые замеры температуры, плотности, давления и состава атмосферы планеты. Выяснилось, что там преобладает углекислый газ, а кислорода почти нет.

После этого станции «Венера-5» и «Венера-6», отправленные в 1969 году, продолжали изучать атмосферу планеты. Во время обеих миссий забирали пробы для химического анализа атмосферы. Исследователи также нашли следы воды в виде пара.

Спустя год на планету высадился спускаемый аппарат станции «Венера-7», который передал точную информацию о давлении на поверхности и температуре.

В 1975-м аппараты «Венера-9» и «Венера-10» совершили мягкую посадку на поверхность планеты, а также исследовали околопланетное пространство и сфотографировали облачный покров. Успех станций заключался в передаче на Землю панорамы соседней планеты.

Следующие два аппарата «Венера-11» и «Венера-12» исследовали электрическую активность атмосферы, а «Венера-13» и «Венера-14» отправили первые цветные снимки поверхности.

Последними советскими станциями стали «Венера-15» и «Венера-16», которые запустили в 1983 году. Они фиксировали Северное полушарие Венеры, и это помогло оценить структуру планеты.

Через год ученые отправили аппараты «Вега-1» и «Вега-2», которые исследовали как саму Венеру, так и комету Галлея.