Алкоголь против фигуры. Мифы и правда об опасных для форм напитках

Почти ни один праздник не обходится без алкоголя, а о его вреде для здоровья и фигуры до сих пор ведутся споры. По мнению одних специалистов, вред здоровью не принесет умеренное употребление крепких напитков без примесей. Другие же считают, что все напитки опасны, особенно для худеющих.

Самым популярным алкогольным напитком у россиян традиционно выступает пиво. К такому выводу год назад пришла организация «Трезвая Россия». За год жители страны выпивают целых 8,5 миллиарда литров, а на втором месте находится водка с оборотом в один миллиард литров.

В 2019 году первое место по популярности было все так же у пива. Помимо него россияне часто пили вино, коньяк, сидр и водку.

Всего алкоголь употребляли 85% трудоспособных россиян, а среди молодежи спиртные напитки стали пить чаще.

Опасные и безопасные напитки

Как известно, алкогольные напитки калорийны, и чрезмерное их употребление может серьезно навредить здоровью человека. Но как ни парадоксально, самым безопасным с точки зрения калорийности оказалась водка. Врач-диетолог и заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова объяснила «360», что известный русский крепкий напиток не содержит дополнительных компонентов и не вызывает тяжелое похмелье.

Самые низкокалорийные напитки — крепкие. Они не содержат добавленного сахара. В свою очередь в крепленые напитки добавлен сахар Дарья Русакова.

Среди высококалорийных Русакова также выделила ликеры, коктейли с сиропами и газированные коктейли.

Она отметила, что спиртные напитки могут быть вредны тем, что люди как правило не ограничиваются одним бокалом вина или шампанского, а при частом употреблении это вредит организму. Похожая ситуация обстоит и с пивом, которое не сильно калорийно, но люди пьют его литрами.

По словам Русаковой, удар по здоровью не нанесут коньяк, виски и ром, а также один бокал вина.

«Безопасно употреблять до 40 граммов алкоголя, а все, что выше, уже вредит», — добавила Русакова.

Алкоголь против диеты

Кому точно стоит забыть об алкоголе — это худеющим. Дарья Русакова объяснила, что крепкие напитки лишают людей чувства контроля над аппетитом, из-за этого после бокала вина можно съесть лишнего.

Врач-эндокринолог и нутрициолог Алексей Калинчев придерживается схожей точки зрения. Он обратил внимание на предположение о том, что алкоголь замедляет метаболизм, поэтому понижения веса ждать не стоит.

По мнению Калинчева, калорийность напитка не играет особой роли. В действительности надо смотреть на то, чем человек «закусывает» алкоголь, и обычно это нездоровая пища.

Он отметил, что с алкоголем съедается не только много вредной еды, но и снижается уровень физической активности.

«Как правило, у пьющих людей нет спорта и физической активности. У таких попросту нет желания что-то делать», — добавил врач.

Алкоголь негативно влияет на организм худеющей женщины. По словам Калинчева, алкоголь задерживает жидкость в организме и препятствует уходу целлюлита.

Ранее профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Сиволап раскритиковал исследование американских ученых о пользе небольших доз алкоголя. Он уверен, что даже минимальное употребление спиртного может навредить, однако вред не всегда бывает очевидным.