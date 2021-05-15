Нарколог оценил исследование о пользе малых доз алкоголя на организм

Версия американских ученых о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний малыми дозами алкоголя не имеет под собой обоснованной связи. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Сиволап.

Он подчеркнул, что безвредных доз алкоголя не существует.

«Проведены исследования, которые говорят, что нет ни одного научного факта, который говорил бы о том, что любые дозы любого алкоголя приносят пользу для здоровья. Даже умеренное потребление алкоголя может причинять вред здоровью. Другое дело, что этот вред бывает не всегда очевиден, не всегда он явный», — заявил Юрий Сиволап.

Исследование о пользе алкоголя в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний опубликовано в журнале ScienceDaily. Авторы — сотрудники американского колледжа кардиологии — провели исследование с участием 53 тысяч пациентов. Женщины ежедневно получали одну порцию алкогольного напитка, мужчины — две.

Сканирование мозга участников показало, что связь между мозгом и сердцем улучшилась на 20%. Ученые не исключили, что алкоголь снизил стрессовое состояние, уменьшив риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Но при этом он несет побочные эффекты в виде повреждения печени, зависимости и увеличения риска формирования злокачественных опухолей.