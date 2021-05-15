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    15 мая 2021, 20:37

    Нарколог оценил исследование о пользе малых доз алкоголя на организм

    Анатолий Минкин

    Версия американских ученых о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний малыми дозами алкоголя не имеет под собой обоснованной связи. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Сиволап.

    Нарколог оценил исследование о пользе малых доз алкоголя на организм

    Он подчеркнул, что безвредных доз алкоголя не существует.

    «Проведены исследования, которые говорят, что нет ни одного научного факта, который говорил бы о том, что любые дозы любого алкоголя приносят пользу для здоровья. Даже умеренное потребление алкоголя может причинять вред здоровью. Другое дело, что этот вред бывает не всегда очевиден, не всегда он явный», — заявил Юрий Сиволап.

    Исследование о пользе алкоголя в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний опубликовано в журнале ScienceDaily. Авторы — сотрудники американского колледжа кардиологии — провели исследование с участием 53 тысяч пациентов. Женщины ежедневно получали одну порцию алкогольного напитка, мужчины — две.

    Сканирование мозга участников показало, что связь между мозгом и сердцем улучшилась на 20%. Ученые не исключили, что алкоголь снизил стрессовое состояние, уменьшив риск сердечно-сосудистых заболеваний.

    Но при этом он несет побочные эффекты в виде повреждения печени, зависимости и увеличения риска формирования злокачественных опухолей.