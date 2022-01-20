Актер Гаспар Ульель погиб на горнолыжном курорте. Он сыграл Ганнибала Лектера и стал иконой французской элегантности

Известный французский актер Гаспар Ульель ушел из жизни в возрасте 37 лет. Мужчина погиб на горнолыжном курорте, столкнувшись на трассе с другим лыжником. Своим поклонникам актер запомнится ролями в таких фильмах, как «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка» и многих других.

Смертельное столкновение

Гаспар Ульель любил горы и обожал кататься на лыжах. В январе актер приехал с друзьями на горнолыжный курорт Ла-Розьер, расположенный на юге Франции. Во время очередного спуска он столкнулся с другим лыжником. Медики нашли Ульеля лежащим на снегу в бессознательном состоянии. Второй мужчина не пострадал.

Актера доставили на вертолете в университетскую больницу Гренобля. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался. Мужчина умер спустя час, так и не придя в сознание.

Прокуратура города Альбервиль уже приступила к расследованию обстоятельств гибели известного актера. Позже прокурор Энн Гаш раскрыла подробности смерти Ульеля. Она рассказала, что столкновение произошло в тот момент, когда актер свернул на другую трассу, где были его друзья. Молодые люди спускались с горы по соседнему склону, уточнило агентство France Presse.

Директор горнолыжного курорта Жан Регальдо отметил, что оба склона имеют среднюю сложность. Они предназначены для спуска людей всех возрастов и не несут никакого риска.

Источник фото: wikipedia.org

«Столкновение произошло на стыке двух трасс. Это трассы, доступные для лыжников со средним уровнем подготовки. Они не представляют особой сложности. Погода также была хорошая, снежный покров ровный», — заявил он.

По информации сотрудников Ла-Розьер, Ульель не стал надевать защитный шлем перед катанием. При столкновении он упал и получил травму головы. Эти сведения подтвердили в прокуратуре. При этом в надзорном ведомстве подчеркнули, что наличие защиты «необязательно изменило бы ситуацию».

Медики констатировали смерть Ульеля в 16:00 по местному времени (18:00 по московскому) 19 января. На склоне продолжают работать оперативные службы. Сотрудники полиции уже начали опрашивать свидетелей. Столкнувшийся с актером мужчина сдал необходимые анализы. В крови лыжника не нашли следов на алкоголя, ни наркотиков.

«Икона французской элегантности»

После смерти Ульеля многие высокопоставленные люди, режиссеры и актеры принесли свои соболезнования. Они пожелали близким актера достойно пройти через это испытание. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил глубокую печаль, назвав актера «иконой французской элегантности».

«Он ослеплял все объективы и был на вершине афиш более двух десятилетий», — привел слова лидера страны Елисейский дворец.

Источник фото: instagram.com/gaspard_ulliel

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что кинематограф потерял огромный талант, полный обаяния и энергии.

«Гаспар Ульель вырос на кино, а кино выросло вместе с ним. Они безумно любили друг друга. С тяжелым сердцем мы будем пересматривать его самые красивые работы и ловить его уникальный взгляд», — написал в Twitter премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Писатель Каспар Сальмон назвал Ульеля актером, обладающим значительным магнетизмом, талантом и красотой, который построил впечатляющую карьеру.

От Ганнибала до модельера

Гаспар Ульель с детства мечтал попасть в мир кино. Он родился 25 ноября 1984 года в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. После окончания лицея начал изучать кинематограф в университете Сен-Дени.

Свою первую роль Ульель получил еще в школе. В 1999 году он впервые появился в короткометражном фильме «Прозвище». Затем последовала эпизодическая роль в мистическом триллере «Братство волка». Через год Ульель снялся в комедийной мелодраме «Целуй, кого хочешь». В 2003 году режиссер Андре Тешине пригласил его в военную драму «Заблудившиеся».

За эти две работы француза номинировали на «Сезар» в категории «Самый многообещающий молодой актер». Но получить награду актер смог только после выхода на экраны картины «Долгая помолвка».

Мировую известность Ульелю принесла роль молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение». Зрители разных стран увидели ленту в 2007 году.

Кадр из фильма «Ганнибал: Восхождение»

Еще актера можно увидеть в таких фильмах, как «Месть бедняка», «Это всего лишь конец света», «Последний день», «Париж, я люблю тебя» и «Сен-Лоран. Стиль — это я». Последней работой Ульеля стала роль в сериала «Лунный рыцарь», снятом по комиксам Marvel. Многосерийник должен выйти в 2022 году.

В 2013 году актер закрутил роман с моделью и певицей Гаэлли Пьетри. Осенью 2015-го пара объявила о скором появлении ребенка. Спустя несколько месяцев у возлюбленных родился сын.