Французский актер Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщил BFMTV. Сегодня появилась информация, что актер упал во время катания на лыжах на курорте Ла-Розьер на юге Франции.

В бессознательном состоянии его нашли спасатели. После бортом вертолета актера доставили в больницу в Гренобле.

Смерть Ульеля подтвердила его семья. Заявление об этом агент актера передал агентству AFP. Причины смерти ни он, ни родственники погибшего не назвали.

Известно, что Ульель очень любил горы и обожал кататься на лыжах. В семье он был единственным ребенком. Ранее в беседе с журналистами Ульель говорил, что никогда не мечтал стать актером. По его словам, это произошло совершенно случайно, после встречи с агентом.

Среди лучших фильмов с его участием картины «Долгая помолвка», «Месть бедняка», «Это всего лишь конец света», «Последний день» и «Париж, я люблю тебя». Многие знают актера по роли молодого Ганнибала Лектера в фильме «Ганнибал: Восхождение».

После выхода «Долгой помолвки» он получил премию «Сезар» за лучшую мужскую роль. Также был номинирован на приз жюри за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Ривьера» за роль в картине «Это всего лишь конец света».

В числе последних работ Ульеля — участие в сериале «Лунный рыцарь». Роли в нем исполняют Оскар Айзек и Итан Хоук.