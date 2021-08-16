Афганистан будет жить по законам шариата. Как будут регулироваться права женщин и иностранцев

В Афганистане к власти пришел «Талибан»*. Некоторые жители, рискуя жизнью, попытались покинуть государство. Не рады боевикам оказались и за пределами страны — афганские женщины в Иране провели протестную акцию. Сами представители движения заявляли о том, что будут соблюдать права и свободы жительниц. Это может быть ходом для признания в мире.

В эти выходные радикальное движение «Талибан»* захватило власть в Афганистане. 15 августа боевики взяли под контроль столицу страны Кабул. Многие афганцы оказались не рады новой власти и жизни по законам шариата, они подтягивались к аэропорту в надежде покинуть страну.

За пределами Афганистана боевикам тоже оказались не рады. Афганские женщины в Иране устроили протестную акцию в городе Кум против «Талибана»*, сообщило РИА «Новости». Они собрались на площади Астанэ, рядом со святыней Фатеме Масуме.

Права женщин

Представители движения заявили о том, что будут соблюдать права женщин и позволят им работать, но только при условии, что те будут носить чадру, написала газета «Известия». В 1996 году, после того как «Талибан»* захватил Афганистан, женщинам запретили выходить на улицу без чадры и без сопровождения мужчины, который являлся бы для нее родственником. Право на образование и право голоса им не было предоставлено.

Востоковед Никита Мендкович предположил, что ситуация с лишением женщин прав может повториться и в этот раз. Однако есть основания полагать, что в Афганистане реализуется оптимистичный сценарий. Российский арабист-регионовед, исламовед Павел Густерин объяснил «360», что по семейным аспектам шариата женщины обладают определенным набором прав, который делает их самостоятельными юридическими лицами, но при этом доминирующая роль отдана мужчине.

Он отметил, что женщины будут сильно ограничены в правах, но постепенно они будут добиваться некоторых свобод, как это было в Саудовской Аравии, когда слабому полу в итоге разрешили водить машину.

Уже сейчас гарантируют женщинам такие-то права и свободы, это знак в сторону дальнейшего признания. Возможно, что от чего-то откажутся, возможно, что афганским женщинам удастся чего-то добиться, как это было в Саудовской Аравии Павел Густерин.

Тем не менее, по словам специалиста, это длительный процесс и пока что нельзя говорить о том, на каком этапе реализации своих прав окажутся женщины.

Для отстаивания женщинами своих прав есть благоприятная почва. По словам Густерина, афганское общество готово к этому, а жительницы страны почувствовали вкус свободы. В целом будут попытки приспособить шариатское законодательство к современным реалиям.

«С одной стороны, „Талибану“* необходимо почитать свою приверженность устоям, а с другой стороны, они понимают, что не смогут существовать в отрыве от международного сообщества. Им нужно добиваться международного признания», — добавил эксперт.

По словам исламоведа, им это даже удается в какой-то мере. В качестве примера он привел российское посольство в Кабуле, которое не эвакуировалось.

Иностранцы в Афганистане

Другая проблема — соблюдение прав и свобод иностранцев, которые будут приезжать в Афганистан. Павел Густерин отметил, что, как и при поездке в любую другую страну, вы должны будете с уважением относиться к обычаям и культурным особенностям. Тем не менее законы шариата вряд ли будут распространяться на иностранцев, которые приехали в страну по работе.

«Может быть, они будут распространяться на мусульман, но здесь нужно учитывать гражданство того специалиста, который приедет в Афганистан. Мусульманам будет даже легче приспособиться, потому что они ближе к этой культуре, хотя известно, что в каждой стране ислам окрашен своими национальными особенностями», — заметил Густерин.

Специалист также развеял некоторые мифы. Он отметил, что не нужно полагать, что для приезда обязательно потребуется принятие ислама. Если же иностранцы нарушат законодательные нормы, то, скорее всего, их вышлют из страны.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.