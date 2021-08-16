Востоковед предположил, что ждет афганских женщин с приходом талибов*

Эксперт центра изучения современного Афганистана, востоковед Никита Мендкович предположил, как может измениться жизнь женщин Афганистана с приходом к власти талибов*. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам востоковеда, в 80-е годы, в период присутствия в Афганистане советских войск, женщины имели право учиться и работать. Многие из них получали заработную плату, равную зарплате мужчин.

В 1996 году талибы* захватили Афганистан и создали на территории страны Исламский Эмират. Слабому полу не разрешалось выходить на улицу без чадры и без сопровождения родственника-мужчины. Ни о каком образовании и праве голоса и речи быть не могло.

После вывода войск США с территории Афганистана талибы вновь захватили страну. На этот раз они пообещали не трогать женское образование и возможность иметь профессию. Однако Мендкович уверен, что не все эти обещания будут выполняться. Уже сейчас появились случаи избиения и гонения. Востоковед уверен, что женщин ждет повторение 1996 года.

*талибы — участники террористической группировки «Талибан», запрещенной в России