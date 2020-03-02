Фигуристка Аделина Сотникова ушла из спорта в 23 года из-за травм. Но жизнь ей пророчат отличную

После серьезной операции на позвоночнике Аделина Сотникова официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Но с уходом из большого спорта жизнь не заканчивается, говорят прославленные российские фигуристы. Для молодой и красивой чемпионки Олимпиады-2014 открываются новые и интересные возможности.

Аделина Сотникова — первая в истории СССР и России олимпийская чемпионка в индивидуальном зачете женского одиночного катания. Среди достижений 23-летней спортсменки два золота чемпионатов Европы, четыре выигранных первенства России и другие награды. На пике карьеры девушку называли вундеркиндом фигурного катания, ведь уже в 13 лет она исполняла в одной программе сложнейшие каскады прыжков.

Главная награда Сотниковой

Самое важное достижение Сотниковой — золото Олимпиады в Сочи, уверена Мария Бутырская, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании. Эти игры, по ее словам, несравнимы с другими соревнованиями.

«Я помню, она не была в командном зачете. Ее показывали на трибуне, как она, в принципе, переживала, что кто-то уже получил золотые медали, а ей еще только предстоит вступить в борьбу, собраться, сделать все, чтобы эту медаль завоевать. Конечно, это счастье!» — сказала она.

Того же мнения придерживается призер игр в Альбервиле и Лиллехаммере Александр Жулин. На них Сотникова впервые в карьере чисто откатала и короткую, и произвольную программу.

«Обычно у нее либо короткая программа получалась, либо произвольная. Но так, чтобы все собрать вместе, — это было просто потрясающе. Именно в Сочи, именно на Олимпиаде, именно в индивидуальном зачете», — подчеркнул он.

Проблемы с позвоночником

Источник фото: РИА «Новости

После ОИ-2014 Сотникова получила травму ноги и почти не участвовала в крупных соревнованиях. Но о завершении карьеры объявила лишь 2 марта 2020 года. «Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой», — объяснила фигуристка.

В программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» Сотникова призналась, что проблемы начались во время летних гастролей в Турции в 2019 году из-за новой нагрузки при обучении элементам парного катания. В ноябре на показательных выступлениях московского этапа Гран-при у нее стали болеть и хрустеть спина и шея. К декабрю начали неметь рука и грудной отдел. Она серьезно снизила нагрузку, отказалась от тройных прыжков и до февраля 2020 года дотянула на капельницах.

«Мне сказали, что у меня ситуация и операция были серьезнее, чем у Евгения Плющенко. У него было столько операций, уже вся спина в этих пластинах, на данный момент мне сделали это на шее. Я чувствую, что я потеряла форму. Для шоу нужна мышечная масса, а у меня ее нет, чувствую слабость в теле. Но рвусь на лед — это моя отдушина», — сообщила Сотникова.

Мария Бутырская пояснила, что с 2014 года фигурное катание сильно изменилось. Поддерживать физическую форму и вес и конкурировать с юными спортсменками стало сложнее. Тем более у Сотниковой есть олимпийское золото, она с полным правом может посвятить себя заботе о здоровье и другим сферам жизни.

«Карьера сложилась, карьера великолепная. Максимум, который можно было сделать, сделан. Самое важное в спортивной жизни было достигнуто. Поэтому, мне кажется, Аделина имеет право на здоровье и на счастье», — добавила Бутырская.

Она отметила, что проблемы со спиной бывают у многих фигуристов. Это результат перегрузки позвоночника или падений. За свою карьеру спортсмены много прыгают, но не всегда удачно приземляются, особенно когда разучивают прыжки.

Сотникова в произвольной программе

Бутырская призналась, что память о достижениях и большом спорте остается навсегда. Но по собственному опыту она знает, что после завершения карьеры у олимпийских чемпионов открываются другие возможности. Скучать или тосковать Сотниковой будет некогда.

«Жизнь продолжается. Она сожалеть не будет. Она смело может распахивать другие двери со званием олимпийской чемпионки. И идти по жизни дальше с гордо поднятой головой», — подчеркнула фигуристка.

Более скептично настроен заслуженный тренер и фигурист Алексей Мишин. Исполнив детские мечты, начинать новую жизнь бывает сложно, считает он. Не все спортсмены сразу находят себе применение. Некоторые витают на «облаках из медалей», а это может обернуться большими психологическими проблемами.

«Когда мы с Тамарой Москвиной закончили карьеру, сразу стали учиться в аспирантурах, заниматься тренерской работой. И об этом не жалеем так же, как моя совсем молодая ученица Мария Передерова. Она закончила карьеру, на следующий день пришла на каток и стала тренировать. В этом случае переход происходит спокойно и гладко», — пояснил мастер спорта.

Уход из большого спорта — тяжелый момент для любого спортсмена, согласен Александр Жулин. Но вряд ли 23-летняя фигуристка останется не у дел. Еще много лет она сможет участвовать в разнообразных ледовых шоу. А благодаря природной красоте ей открыты карьеры модели или комментатора.

«Она блистательная фигуристка, очень артистичная. И не только прыжками едиными, как говорится, жив человек. Леша Ягудин до сих пор прыгает свой тройной тулуп со сломанным бедром, зарабатывает деньги в семью, чего я и ей желаю. И я бы ей рекомендовал попробовать себя в тренерской работе. Она многое знает и многому может научить», — заключил он.