Аделина Сотникова решила уйти из спорта

Состояние здоровья не позволит Аделине Сотниковой участвовать в соревнованиях. Фигуристка объявила, что уходит из спорта. Выступать олимпийская чемпионка будет, но не на профессиональной арене.

О завершении карьеры Сотникова сказала в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1».

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой», — подчеркнула фигуристка.

Сотникова с грустью призналась, что не может выходить на соревнования из-за проблем со здоровьем. Однако спортсменка пообещала и впредь радовать поклонников и фанатов, поскольку «фигурная история не закончена».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию попала в больницу и перенесла операцию. Сотникова успокоила подписчиков в Instagram, рассказав о своем состоянии. По словам спортсменки, она «немного переработала».

Молодой спортсменке диагностировали дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника. По мнению эксперта, заболевание обычно возникает поле травм или из-за врожденных особенностей строения позвоночника и костной ткани.