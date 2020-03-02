Аделина Сотникова решила уйти из спорта
О завершении карьеры Сотникова сказала в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1».
«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой», — подчеркнула фигуристка.
Сотникова с грустью призналась, что не может выходить на соревнования из-за проблем со здоровьем. Однако спортсменка пообещала и впредь радовать поклонников и фанатов, поскольку «фигурная история не закончена».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию попала в больницу и перенесла операцию. Сотникова успокоила подписчиков в Instagram, рассказав о своем состоянии. По словам спортсменки, она «немного переработала».
Молодой спортсменке диагностировали дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника. По мнению эксперта, заболевание обычно возникает поле травм или из-за врожденных особенностей строения позвоночника и костной ткани.