Абхазия закрылась из-за двух зараженных. Местные жители сравнивают себя с итальянцами

«К ситуации отнеслись серьезно»

Рассказывает Татьяна, поселок Цандрипш (прежнее название — Гантиади)

Где-то 15 марта закрыли все школы, частично распустили работников. Закрыли все магазины, все рынки. Закрыто все, кроме продуктовых и аптек. Специальный патруль контролирует, чтобы все оставалось закрытым.

Транспорт уже недели две как не ходит. Можно пользоваться только такси. Передвижение между городами прекратили. В Гагре обнаружили первого заразившегося, поэтому город полностью перекрыли. Туда без необходимости не въедешь, а обратно не выедешь. Все близлежащие районы тоже перекрыты.

Люди организовали сборы, все собирают средства на аппараты и медикаменты и покупают все необходимое. Есть таксист, который бесплатно может привезти и отвезти медикаменты. Есть люди, которые бесплатно шьют маски и раздают их

Власти говорят, что на сегодня всего хватает. Я смотрела интервью с женщиной из местной лаборатории. Она рассказывала, что приезжали врачи из России, все посмотрели и сказали, что все на очень хорошем уровне. Работать можно.

Проблем с продуктами нет. В первый же день объявили о горячей линии, по которой можно сообщить, если где-то есть завышение цен или что-то подобное. Единственное — как и везде, маски, антисептики сложно достать, парацетамол тоже. Я вот была в аптеке, там дают только три штучки в одни руки. В остальном все как обычно.

Местные серьезно относятся к ситуации, стараются соблюдать меры предосторожности, но есть, конечно, как и в любой стране, не верящие в вирус. Вот они продолжают передвигаться, нарушать. А так люди в масках, перчатках. Народ на удивление серьезно отнесся. Думала, будет хуже. Многие уехали в деревни и там отсиживаются.

«Не успели напугаться, как ограничили въезд»

Рассказывает Астамур, город Сухум

Власти среагировали очень оперативно, на мой взгляд. Мы еще не успели услышать обо всем из СМИ, не успели даже напугаться и осознать всю серьезность ситуации, как правительство предприняло меры и ограничило въезд в страну.

Сейчас по всей стране запрещены общественные мероприятия, даже свадьбы. Продуктовые магазины позаботились о дистанции внутри помещений. На улицах — патрули, которые оповещают об опасности и рекомендуют гражданам не выходить из дома без необходимости.

Такой строгий контроль связан с тем, что у нас очень слабая медицина. Она не готова к решению такой серьезной проблемы

Первые 10-14 дней основная масса соблюдала предписания. После — расслабились, так как и устали сидеть дома, и никто все-таки не заболел. Пофигисты есть, немало людей просто гуляет. Но с этого дня ввели штрафы за нарушение режима — от трех до пяти тысяч рублей.

Психологическое напряжение в стране чувствуется. Есть категория людей сегодняшнего заработка. Им тяжело. Если карантин затянется, возможно, необеспеченная категория начнет устраивать набеги на продуктовые.

«Мы похожи на итальянцев»

Рассказывает Эка, город Сухум

Как только начался ажиотаж по поводу лечения COVID-19, у нас было только два [аппарата] ИВЛ. Но предприниматели собрали деньги. Абхазская диаспора во всех странах собрала деньги — приобрели еще, по-моему, около 50 аппаратов. Также купили лекарства, маски, спецодежду для медиков.

Мне кажется, жесткий контроль связан с тем, что мы похожи на итальянцев: нас очень мало, но мы плотно контактируем друг с другом. Эти меры были необходимы, чтобы вирус не развивался быстро. И, конечно, наша медицина не смогла бы справиться с больших количеством больных

В Абхазии медицина не на плохом уровне. Врачи у нас хорошие. Главное, чтобы были нужные аппараты и препараты. Тогда все будет замечательно. На гордость Абхазии у нас очень много людей, которые ушли в волонтерство, и очень много людей, который выделяют на это деньги. Людям реально помогают. Один бизнесмен выделил деньги, и в некоторых аптеках бесплатно выдают дезинфицирующие средства. Лично я сама шью маски.

Пенсии сейчас выплачивают на 10 дней раньше. Заработная плата у государственных работников сохранилась. Правда, люди, у которых свой бизнес, остались без поддержки. Они пока живут на те средства, которые сохранились.