Россиянин получил 5 млн рублей за удаленный кишечник. Большие компенсации за ошибки врачей стали нормой

Краснодарский суд присудил студенту пять миллионов рублей компенсации за врачебную ошибку. Медики перепутали анализы, диагностировали у молодого человека рак и удалили часть кишечника. По мнению специалистов, такая сумма полностью адекватна нанесенному вреду здоровью.

Суд присудил краснодарскому студенту пять миллионов рублей моральной компенсации за удаление части кишечника из-за ошибки врачей, написал сайт kp.ru. Выплатить деньги придется БСМП Краснодара.

В 2019 году Илья Томенко поступил в БСМП краевого центра с подозрением на аппендицит. Врачи провели операцию и исследовали анализы. Они обнаружили у юноши раковые клетки и удалили в онкоцентре часть кишечника. Но позднее выяснилось, что у Томенко не было рака.

Генетическая проверка показала, что вместо него от рака должны были лечить неизвестную женщину. Илья Томенко подал в суд на врачей, из-за которых стал инвалидом. В итоге суд встал на его сторону и признал за юношей право на компенсацию в пять миллионов рублей. Полученные деньги Томенко потратит на свое здоровье.

А больница не принесла молодому человеку извинений, написал «Московский комсомолец». Решение суда пока что не вступило в силу, но врачи намерены его обжаловать. По данным местных СМИ, больница утверждает, что удаление части кишечника проводилось в другой клинике, а вина врачей до сих пор не доказана.

Суд на стороне пациентов

Сумма моральной компенсации может удивить, ведь раньше суд нечасто присуждал такие деньги. Но медицинский юрист Жанна Алтунян уверена, что такая сумма абсолютно адекватна в зависимости от последствий, индивидуальных особенностей потерпевшего и ряда других обстоятельств. А сейчас идет тенденция к присуждению компенсации за моральный вред на такую сумму.

Еще несколько лет назад не каждый юрист мог похвастаться миллионными суммами по решению суда в пользу пациента, а сейчас это сплошь и рядом Жанна Алтунян.

Она также отметила, что нет никаких точных механизмов определения суммы компенсации за моральный ущерб. Количество денег, по ее словам, зависит от каждого судьи, принимающего решение.

«Судьи делают вывод на основе представленных доказательств и тяжести причиненного вреда здоровью пациенту», — добавила Алтунян.

По ее словам, пациенты нередко идут в суд после врачебной ошибки и в 95% случаев выигрывают дела, а проигранные 5% отбиваются в апелляционной инстанции.

Помимо выплаты компенсации больница может понести и ответственность. Юрист объяснила, что врач может быть уволен, а учреждение оштрафовано. Если же пострадавший обратится в Следственный комитет, то могут возбудить уголовное дело.

Заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы Юрий Пиголкин также считает, что компенсация полностью адекватна, ведь элементы халатности очевидны.

«Перед такой операцией должен быть проведен комплексный анализ, это все делается не на основании одного исследования. Перед этим хирург должен написать заключение», — добавил специалист.

Ранее виновная в смерти двухлетнего ребенка врач избежала тюрьмы. Из-за того, что медик не организовала вовремя осмотр у детского хирурга, у ребенка не смогли диагностировать вовремя аппендицит. Малыша прооперировали слишком поздно, и он умер.