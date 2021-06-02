Виновный в смерти двухлетнего мальчика врач избежал тюрьмы

Суд Санкт-Петербурга огласил приговор врачу Юлии Конуновой, которую признали виновной в смерти двухлетнего мальчика, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Эта женщина была лечащим врачом пациента 2015 года рождения. Ребенок поступил в больницу 29 июня 2017 года. Медик вовремя не организовала осмотр и консультацию с детским хирургом. Специалист смог принять малыша только 1 июля. По этой причине у пациента не был оперативно диагностирован острый аппендицит. Операцию провели слишком поздно, и малыш умер.

Конунова свою вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Осужденную освободили от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. С больницы в счет компенсации морального вреда взыскали два миллиона рублей.