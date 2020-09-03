3 сентября «поъехало». Переворачиваем календарь и наслаждаемся пародиями на хит Шуфутинского

Уже который год подряд каждый третий день осени имеет свой гимн. 3 сентября у многих россиян ассоциируется с одноименной композицией шансонье Михаила Шуфутинского. Самые интересные варианты исполнения осеннего хита — в материале «360».

История создания

Песня «3 сентября», ставшая визитной карточкой Шуфутинского, была написана в 1993 году. Игорь Николаев написал стихи о трагичном расставании двух сердец, а автором музыки стал Игорь Крутой. Однако оба создателя ее сами никогда не исполняли. С самого начала песню пел лишь шансонье.

Изначально песня предполагалась для другого артиста. Однако Шуфутинский сразу почувствовал ее магнетизм и попросил Игоря Крутого отдать ее ему. Впоследствии шансонье отмечал, что песня «3 сентября» немного затянута и драматична.

Когда песня стала такой популярной?

Примерно в 2011 году в Сети появился мем, на котором был американский рэпер Рик Росс, сопровождаемый цитатой из припева песни Шуфутинского. Пользователи отметили внешнее сходство с русским шансонье.

Спустя два года в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинки и цитаты из песни. Это положило начало превращения композиции в исполнении Шуфутинского в интернет-мем.

Источник фото: ВКонтакте

В 2015 году даже появился ролик, в котором Шуфутинский и Рик Росс появляются вместе. На трек американского исполнителя были наложены знаменитые строчки про 3 сентября.

Примерно на сентябрь 2017 года пришелся пик мемов. Сам исполнитель положительно относится к народному творчеству. Он отметил, что шутки и фото-коллажи растут в геометрической прогрессии, потому что «песня-то хорошая, душевная, у каждого в жизни такое было».

В Сети выложено много каверов на композицию на разных инструментах. 27 семилетний хит Шуфутинского исполнили даже на гуслях.

Популярность трека вышла и за пределы России. Кавер в оригинальном исполнении записала испанская группа Mariachi Los Panchos.

В прошлом году «360» совместно с блогером Сашей Габаром в прямом эфире 9 часов переворачивали календарь и слушали Шуфутинского.

В этом году пародию на «3 сентября» показали на шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Сам исполнитель тоже принял в нем участие.